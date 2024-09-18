КОМПАНИ: Бавария провела особенный вечер. В сентябре трофеи не выигрываются

Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

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Немецкая Бавария дома отгрузила 9 мячей загребскому Динамо (9:2).

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал игру так:

«Это были успешные 90 минут. Команда наслаждалась игрой, болельщики наслаждались игрой. Мы провели особенный вечер Лиги чемпионов дома. Я рад за ребят, та энергия, которую мы хотим, просто продолжает накапливаться.

Слишком рано судить о нашем прогрессе. Мы проводим игру за игрой. Мне это нравится, честно говоря, но в сентябре трофеи не выигрываются. Нам еще многое предстоит сделать, и я надеюсь, что мы продолжим совершенствоваться, но это моя работа как главного тренера – продолжать подталкивать команду».

Сейчас мы не оправдываем ожиданий. Финал в Мюнхене в следующем году – мечта для болельщиков, мечта, которая должна воплотиться в жизнь. Мой приоритет – просто сосредоточиться на каждой игре, по одной за раз, восстановить энергию и желание побеждать в играх».

Йозуа Киммих, полузащитник «Баварии»:

«Это была невероятная игра на протяжении 90 минут. Думаю, мы играли 95 минут, и было 5 минут, которые были не такими уж хорошими, и «Динамо» могло сравнять счет, но, тем не менее, мы очень гордимся своей игрой сегодня вечером. Думаю, все на трибунах могли сказать, что мы никогда не были удовлетворены счетом и хотели забить больше. Это отличает нас сейчас.

Я думаю, что то, как хочет играть Компани, очень хорошо подходит этой команде и каждому игроку. Видно, что мы все наслаждаемся игрой на поле и поддерживаем его подход к игре. Сейчас главное – не сдаваться, продолжать и следить за тем, чтобы все оставались на борту. В текущем ритме нам понадобятся все».