Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд

Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

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Бавария дома отгрузила 9 мячей загребскому Динамо, 4 мяча забил Гарри Кейн.

В центральном матче игрового дня Ливерпуль на выезде победил Милан (3:1).

По три очка на старте ЛЧ также взяли Реал, Ювентус, Астон Вилла, Спортинг.

Бавария по разнице мячей стала лидером большой таблицы Лиги чемпионов на 36 команд.

⚽️ Лига чемпионов. 1-й тур, 17 сентября

19:45. Ювентус – ПСВ – 3:1

19:45. Янг Бойз – Астон Вилла – 0:3

22:00. Бавария – Динамо Загреб – 9:2

22:00. Милан – Ливерпуль – 1:3

22:00. Реал Мадрид – Штутгарт – 3:1

22:00. Спортинг – Лилль – 2:0

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