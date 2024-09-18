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  4. Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 18 сентября 2024, 00:28
269
0

Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд

В новом сезоне ЛЧ ведется одна таблица для всех клубов

18 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 18 сентября 2024, 00:28
269
0
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бавария дома отгрузила 9 мячей загребскому Динамо, 4 мяча забил Гарри Кейн.

В центральном матче игрового дня Ливерпуль на выезде победил Милан (3:1).

По три очка на старте ЛЧ также взяли Реал, Ювентус, Астон Вилла, Спортинг.

Бавария по разнице мячей стала лидером большой таблицы Лиги чемпионов на 36 команд.

⚽️ Лига чемпионов. 1-й тур, 17 сентября

19:45. Ювентус – ПСВ – 3:1

19:45. Янг Бойз – Астон Вилла – 0:3

22:00. Бавария – Динамо Загреб – 9:2

22:00. Милан – Ливерпуль – 1:3

22:00. Реал Мадрид – Штутгарт – 3:1

22:00. Спортинг – Лилль – 2:0

🏆 Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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