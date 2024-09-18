Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
В новом сезоне ЛЧ ведется одна таблица для всех клубов
Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
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Бавария дома отгрузила 9 мячей загребскому Динамо, 4 мяча забил Гарри Кейн.
В центральном матче игрового дня Ливерпуль на выезде победил Милан (3:1).
По три очка на старте ЛЧ также взяли Реал, Ювентус, Астон Вилла, Спортинг.
Бавария по разнице мячей стала лидером большой таблицы Лиги чемпионов на 36 команд.
⚽️ Лига чемпионов. 1-й тур, 17 сентября
19:45. Ювентус – ПСВ – 3:1
19:45. Янг Бойз – Астон Вилла – 0:3
22:00. Бавария – Динамо Загреб – 9:2
22:00. Милан – Ливерпуль – 1:3
22:00. Реал Мадрид – Штутгарт – 3:1
22:00. Спортинг – Лилль – 2:0
🏆 Турнирная таблица
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