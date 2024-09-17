Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал скандальную историю относительно формирования состава национальной сборной Украины:

«Расскажу, которая произошла чуть раньше, не сейчас... Один «почетный болельщик» одного из клубов УПЛ, которого часто показывают на трибунах, звонил главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву и практически в ультимативной форме требовал, чтобы игроков этого клуба вызвали в сборную. При этом угрожал «высокими связями».

Был послан далеко и правильно. Тут хочу отдать должное Сергею Реброву, который сумел это побороть и прямым текстом сказать – иди ты, знаешь куда».

Ранее Игорь Цыганык сообщил о конфликте в лагере национальной сборной Украины.