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  4. Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
Лига наций
17 сентября 2024, 09:25 | Обновлено 17 сентября 2024, 09:26
3164
12

Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера

«Почетный болельщик» поставил ультиматум главному тренеру сине-желтых

17 сентября 2024, 09:25 | Обновлено 17 сентября 2024, 09:26
3164
12
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал скандальную историю относительно формирования состава национальной сборной Украины:

«Расскажу, которая произошла чуть раньше, не сейчас... Один «почетный болельщик» одного из клубов УПЛ, которого часто показывают на трибунах, звонил главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву и практически в ультимативной форме требовал, чтобы игроков этого клуба вызвали в сборную. При этом угрожал «высокими связями».

Был послан далеко и правильно. Тут хочу отдать должное Сергею Реброву, который сумел это побороть и прямым текстом сказать – иди ты, знаешь куда».

Ранее Игорь Цыганык сообщил о конфликте в лагере национальной сборной Украины.

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Сергей Ребров Игорь Цыганык сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 12
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Mamay
Та який то журналіст😂 хай би розказав на кого він працює і для чого ті вкиди другий день робить і так всім тут ясно кого він відбілює, давай іноземного тренера і не буде ніяких скандалів і дзвінків, всім і так давно ясно хто тими всіма ляльками керує
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+1
potemkin78
явно не с Шахтёра и Динамо
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+1
Main
Явно это был быдляк Козловский гришка
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+1
Толян
Это Ренат звонил.
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0
Xvalenok03
Поворознюк?
Неужели ребров проявил характер?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
ares10
По викликам питань небагато. Може тільки деяких ветеранів не слід брати. А рівень УПЛ зараз всі прекрасно бачить по виступах 3,4,5 клубу в єврокубках. Цього року аж 0 очок набрали. Минулі роки ненабагато краще. Це рівень карликів футболу а не Чехії із Албанією. 
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0
Burevestnik
поддерживаю предыдущие коменты.
если бы прислушивался и принюхивался к советам и запахам
от почетных, нечетных и четных болельщиков со связями,
результаты могли бы быть другие или третьи...
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0
Harun Bakircioğlu
Исходя из результатов сборной может и не стоило пренебрегать советами почетных болельщиков
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0
zhyr
Поворознюк))))
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0
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