Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
«Почетный болельщик» поставил ультиматум главному тренеру сине-желтых
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал скандальную историю относительно формирования состава национальной сборной Украины:
«Расскажу, которая произошла чуть раньше, не сейчас... Один «почетный болельщик» одного из клубов УПЛ, которого часто показывают на трибунах, звонил главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву и практически в ультимативной форме требовал, чтобы игроков этого клуба вызвали в сборную. При этом угрожал «высокими связями».
Был послан далеко и правильно. Тут хочу отдать должное Сергею Реброву, который сумел это побороть и прямым текстом сказать – иди ты, знаешь куда».
Ранее Игорь Цыганык сообщил о конфликте в лагере национальной сборной Украины.
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