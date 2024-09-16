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  4. Пизилли рассказал, как в Роме отреагировали на долгожданный гол Довбика
Италия
16 сентября 2024, 00:59 |
432
0

Пизилли рассказал, как в Роме отреагировали на долгожданный гол Довбика

Артем забил первый гол за римский клуб

16 сентября 2024, 00:59 |
432
0
Пизилли рассказал, как в Роме отреагировали на долгожданный гол Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

15 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А 2024/25 между командами Дженоа и Рома.

Поединок прошел на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе. Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол в составе волков на 37-й минуте забил украинский форвард Артем Довбик. Для украинца это первый мяч в составе римлян.

Полузащитник «Ромы» Никколо Пизилли рассказал, как в команде отреагировали на долгожданный гол Довбика.

– Довольны тем, что приняли участие в голе?

– Я очень рад за Довбика, что он забил, рад ему помочь

– Что вы сказали Довбику в раздевалке?

– Мы ничего ему не говорили в раздевалке, мы знали, что он должен скоро забить, мы рады за него

«Рома» после четырех туров имеет в активе лишь три очка. Римляне трижды сыграли вничью и проиграли один матч.

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Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Дженоа - Рома
Дмитро Олійник Источник: Tuttomercatoweb
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