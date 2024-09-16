Пизилли рассказал, как в Роме отреагировали на долгожданный гол Довбика

15 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А 2024/25 между командами Дженоа и Рома.

Поединок прошел на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе. Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол в составе волков на 37-й минуте забил украинский форвард Артем Довбик. Для украинца это первый мяч в составе римлян.

Полузащитник «Ромы» Никколо Пизилли рассказал, как в команде отреагировали на долгожданный гол Довбика.

– Довольны тем, что приняли участие в голе?

– Я очень рад за Довбика, что он забил, рад ему помочь

– Что вы сказали Довбику в раздевалке?

– Мы ничего ему не говорили в раздевалке, мы знали, что он должен скоро забить, мы рады за него

«Рома» после четырех туров имеет в активе лишь три очка. Римляне трижды сыграли вничью и проиграли один матч.