18 сентября на «Ян Брейдел» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» встретится с «Боруссией» (Дортмунд). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Брюгге

Команда в прошлом сезоне провернула тот же фокус, что удавался ей пару лет ранее. Она сумела выдать финишный рывок, и на нем обошла всех конкурентов, заняв первое место - есть очередной, 19-й титул. Это 4-е золото Бельгии за последние 5 лет, но первое для Ники Хейена, что стал главным тренером в марте. Новым вызовом для него стал уход Игора Тиаго (о чем договаривались еще в феврале) и Нуса с Яремчуком. Их должны заменить Цолис с Нильсоном и де Сметом, но получается не все. Старт был и вовсе провален: 1:2 с Юнионом в кубке и одно очко за три тура в Жупилер-Лиге. И только с середины августа получилось вернуться на путь побед - и сразу началось окно для сборных. Кортрейк разгромили со счетом 3:0.

Боруссия (Дортмунд)

Клуб именно в Лиге чемпионов был в прошлом сезоне очень хорош. Но снова шмелям не хватило успеха еще и в финальном матче, чтобы сделать год триумфальным. После этого и тренер сменился - точнее, теперь им без оговорок стал Нури Шахин, что возвращался в родной клуб еще зимой. Простившись с рядом футболистов, от Ройса и Хуммельса и до Фюллькруга, подписывали новичков желто-черные крайне активно: подписаны Антон и Гросс, Ян Коуто и Байер, а также Гирасси, второй бомбардир прошлого сезона. Но уже во втором туре новой Бундеслиги произошла первая потеря очков: закончили только нулевой ничьей с Вердером в Бремене. Но Хайденхайм получилось победить достаточно уверенно, с итоговым результатом 4:2.

Статистика личных встреч

Поначалу бельгийцы на равных бодались с немцами, особенно у себя дома выигрывая. Но в последнее время желто-черные перестали пропускать и, как итог, взяли три победы при нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом немцев, но хозяева тоже неплохие. Ставим на то, что тут будет оформлено тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,727).