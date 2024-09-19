Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брюгге – Боруссия Д – 0:3. Как 20-летний форвард оформил дубль. Видео голов
Лига Чемпионов
Брюгге
18.09.2024 22:00 – FT 0 : 3
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 сентября 2024, 02:56 |
105
0

Брюгге – Боруссия Д – 0:3. Как 20-летний форвард оформил дубль. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

19 сентября 2024, 02:56 |
105
0
Брюгге – Боруссия Д – 0:3. Как 20-летний форвард оформил дубль. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брюгге и Боруссия Дормтунд.

Поединок прошел на стадионе Ян Брейдел в Бельгии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Дублем в этом поединке за шмелей отметился 20-летний английский форвард Джейми Байно-Гиттенс.

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября.

  • Брюгге (Бельгия) – Боруссия Д (Германия) – 0:3

Голы: Байно-Гиттенс, 76, 86, Гирасси (пен), 90+5

Видеообзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).
По теме:
Фейеноорд – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
Црвена Звезда – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Джейми Байно-Гиттенс Боруссия Дортмунд Брюгге видео голов и обзор Лига чемпионов пенальти Серу Гирасси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
Футбол | 19 сентября 2024, 02:47 0
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей

Георгий не сумел забить с 11-метровой точки на 4-й минуте поединка Шахтера в ЛЧ

«Он свергнул Усика». Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Джошуа – Дюбуа
Бокс | 18 сентября 2024, 07:23 3
«Он свергнул Усика». Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Джошуа – Дюбуа
«Он свергнул Усика». Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Джошуа – Дюбуа

Легендарный хевивейтер уверен в победе Энтони

ФОТО. Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением
Теннис | 18.09.2024, 08:28
ФОТО. Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением
ФОТО. Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
Бокс | 18.09.2024, 09:15
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Футбол | 18.09.2024, 21:49
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
18.09.2024, 06:23 5
Футбол
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
18.09.2024, 15:38 56
Бокс
«Это позор». Палкин жестко высказался о поведении ФИФА
«Это позор». Палкин жестко высказался о поведении ФИФА
18.09.2024, 10:05 44
Футбол
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
17.09.2024, 23:07 19
Бокс
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
17.09.2024, 08:19
Бокс
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
18.09.2024, 07:37 13
Бокс
Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь
Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь
17.09.2024, 06:23 4
Футбол
«Становится труднее». Срна назвал причину провального старта Шахтера в УПЛ
«Становится труднее». Срна назвал причину провального старта Шахтера в УПЛ
17.09.2024, 13:15 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем