18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брюгге и Боруссия Дормтунд.

Поединок прошел на стадионе Ян Брейдел в Бельгии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Дублем в этом поединке за шмелей отметился 20-летний английский форвард Джейми Байно-Гиттенс.

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября.

Брюгге (Бельгия) – Боруссия Д (Германия) – 0:3

Голы: Байно-Гиттенс, 76, 86, Гирасси (пен), 90+5

Видеообзор матча: