18.09.2024 22:00 – FT 0 : 3
Лига чемпионов19 сентября 2024, 02:56 |
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Брюгге – Боруссия Д – 0:3. Как 20-летний форвард оформил дубль. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25
19 сентября 2024, 02:56 |
105
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18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брюгге и Боруссия Дормтунд.
Поединок прошел на стадионе Ян Брейдел в Бельгии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Дублем в этом поединке за шмелей отметился 20-летний английский форвард Джейми Байно-Гиттенс.
Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября.
- Брюгге (Бельгия) – Боруссия Д (Германия) – 0:3
Голы: Байно-Гиттенс, 76, 86, Гирасси (пен), 90+5
Видеообзор матча:
События матча
90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).
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