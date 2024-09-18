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Лига Чемпионов
Брюгге
18.09.2024 22:00 – FT 0 : 3
Боруссия Д
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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 23:56 | Обновлено 19 сентября 2024, 00:09
260
0

Реализованный пенальти и дубль джокера. Боруссия уверенно победила в ЛЧ

За Боруссию отличился дублем 20-летний Байно-Гиттенс

18 сентября 2024, 23:56 | Обновлено 19 сентября 2024, 00:09
260
0
Реализованный пенальти и дубль джокера. Боруссия уверенно победила в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге - Боруссия

18 сентября в 22:00 состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Боруссией».

Игра прошла на «Ян Брейдел Стадион», Брюгге.

Первый тайм встречи закончился без результативных действий. Во второй половине матча Байно-Гиттенс, вышедший на замену на 68-й минуте, вывел шмелей вперед. Через 10 минут английский джокер «Боруссии» удвоил преимущество гостей, а на последней минуте матча Гирасси поставил точку в этой встрече с пенальти. Хозяева не сумели ответить забитыми голами.

Лига чемпионов. 1-й тур. 18 сентября.

Брюгге (Бельгия) – Боруссия (Германия) – 0:3

Голы: Байно-Гиттенс, 76, 86, Гирасси (пен), 90+5

Брюгге: Миньоле, Сейс, (Саббе, 71), Ордоньес, Мехеле, Де Кейпер, Цолис, (Тальби, 85), Оньедика, Ванакен, Ветлесен, (Вермант, 85), Сков, Нильссон, (Хутгла, 65)

Боруссия: Кобель, Бенсебаини, (Антон, 59), Шлоттербек, Зюле, Риерсон, Забитцер, (Байно-Гиттенс, 68), Джан, Гросс, (Нмеча, 68), Адееми, (Коуто, 87), Мален, (Гирасси, 59), Брандт

Предупреждения: Ветлесен, 53 – Риерсон, 85

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Іван Распутін Sport.ua
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