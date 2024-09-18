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Лига Чемпионов
Брюгге
18.09.2024 22:00 – 12 0 : 0
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 22:00 |
262
0

Селтик – Слован, Брюгге – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчей 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

18 сентября 2024, 22:00 |
262
0
Селтик – Слован, Брюгге – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября продолжаются матчи 1-го тура обновленной Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 22:00 по Киеву пройдут несколько поединков: Селтик в Шотландии сыграет против Слована из Братиславы, а Боруссия Дортмунд в гостях в Бельгии встретится с Брюгге.

Также в 22:00 начнется еще две игры: Манчестер Сити – Интер, ПСЖ – Жирона.

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 17 сентября

  • 22:00 Брюгге – Боруссия Дортмунд
  • 22:00 Селтик – Слован Братислава

Селтик – Слован. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брюгге – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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