Селтик – Слован, Брюгге – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 сентября продолжаются матчи 1-го тура обновленной Лиги чемпионов.

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В 22:00 по Киеву пройдут несколько поединков: Селтик в Шотландии сыграет против Слована из Братиславы, а Боруссия Дортмунд в гостях в Бельгии встретится с Брюгге.

Также в 22:00 начнется еще две игры: Манчестер Сити – Интер, ПСЖ – Жирона.

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 17 сентября

22:00 Брюгге – Боруссия Дортмунд

22:00 Селтик – Слован Братислава

Селтик – Слован. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брюгге – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция