Селтик – Слован, Брюгге – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчей 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25
18 сентября продолжаются матчи 1-го тура обновленной Лиги чемпионов.
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В 22:00 по Киеву пройдут несколько поединков: Селтик в Шотландии сыграет против Слована из Братиславы, а Боруссия Дортмунд в гостях в Бельгии встретится с Брюгге.
Также в 22:00 начнется еще две игры: Манчестер Сити – Интер, ПСЖ – Жирона.
Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 17 сентября
- 22:00 Брюгге – Боруссия Дортмунд
- 22:00 Селтик – Слован Братислава
Селтик – Слован. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брюгге – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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