Украина. Премьер лига18 сентября 2024, 02:59 | Обновлено 18 сентября 2024, 03:41
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Утверждены даты и время проведения матчей 9-го тура УПЛ
Поединки 9-го тура УПЛ пройдут с 4 до 6 октября
18 сентября 2024, 02:59 | Обновлено 18 сентября 2024, 03:41
44
0
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 9-го тура УПЛ.
Поединки 9-го тура УПЛ пройдут с 4 по 6 октября.
УПЛ. 9-й тур
4 октября (пятница)
- 15:30. Черноморец – Оболонь
- 18:00. Ингулец – Карпаты
5 октября (суббота)
- 13:00. Верес – Заря
- 15:30. Александрия – Рух
- 18:00. Колос – Левый Берег
6 октября (воскресенье)
- 13:00. Ворскла – Полесье
- 15:30. Шахтер – ЛНЗ
- 18:00. Динамо – Кривбасс
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