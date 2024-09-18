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Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 02:59 | Обновлено 18 сентября 2024, 03:41
44
0

Утверждены даты и время проведения матчей 9-го тура УПЛ

Поединки 9-го тура УПЛ пройдут с 4 до 6 октября

18 сентября 2024, 02:59 | Обновлено 18 сентября 2024, 03:41
44
0
Утверждены даты и время проведения матчей 9-го тура УПЛ
ФК Заря

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 9-го тура УПЛ.

Поединки 9-го тура УПЛ пройдут с 4 по 6 октября.

УПЛ. 9-й тур

4 октября (пятница)

  • 15:30. Черноморец – Оболонь
  • 18:00. Ингулец – Карпаты

5 октября (суббота)

  • 13:00. Верес – Заря
  • 15:30. Александрия – Рух
  • 18:00. Колос – Левый Берег

6 октября (воскресенье)

  • 13:00. Ворскла – Полесье
  • 15:30. Шахтер – ЛНЗ
  • 18:00. Динамо – Кривбасс
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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