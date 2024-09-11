Украина. Премьер лига11 сентября 2024, 21:23 | Обновлено 11 сентября 2024, 21:37
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Стали известны даты и время проведения матчей 8-го тура УПЛ
Поединки 8-го тура УПЛ пройдут с 27 по 30 сентября
11 сентября 2024, 21:23 | Обновлено 11 сентября 2024, 21:37
411
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Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 8-го тура УПЛ.
Поединки 8-го тура УПЛ пройдут с 27 по 30 сентября.
УПЛ. 8-й тур
27 сентября (пятница)
- 18:00. Верес – Шахтер
28 сентября (суббота)
- 13:00. Кривбасс – Александрия
- 15:30. ЛНЗ – Черноморец
- 18:00. Карпаты – Полесье
29 сентября (воскресенье)
- 13:00. Оболонь – Ингулец
- 15:30. Рух – Колос
- 18:00. Левый Берег – Динамо
30 сентября (понедельник)
- 18:00. Заря – Ворскла
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