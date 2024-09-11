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Украина. Премьер лига
11 сентября 2024, 21:23 | Обновлено 11 сентября 2024, 21:37
411
0

Стали известны даты и время проведения матчей 8-го тура УПЛ

Поединки 8-го тура УПЛ пройдут с 27 по 30 сентября

11 сентября 2024, 21:23 | Обновлено 11 сентября 2024, 21:37
411
0
Стали известны даты и время проведения матчей 8-го тура УПЛ
УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 8-го тура УПЛ.

Поединки 8-го тура УПЛ пройдут с 27 по 30 сентября.

УПЛ. 8-й тур

27 сентября (пятница)

  • 18:00. Верес – Шахтер

28 сентября (суббота)

  • 13:00. Кривбасс – Александрия
  • 15:30. ЛНЗ – Черноморец
  • 18:00. Карпаты – Полесье

29 сентября (воскресенье)

  • 13:00. Оболонь – Ингулец
  • 15:30. Рух – Колос
  • 18:00. Левый Берег – Динамо

30 сентября (понедельник)

  • 18:00. Заря – Ворскла

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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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