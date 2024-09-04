Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УПЛ утвердили даты, время проведения матчей 7-го тура чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 05:45 | Обновлено 04 сентября 2024, 06:00
989
0

В УПЛ утвердили даты, время проведения матчей 7-го тура чемпионата Украины

Поединки 7-го тура УПЛ пройдут с 21 по 23 сентября

04 сентября 2024, 05:45 | Обновлено 04 сентября 2024, 06:00
989
0
В УПЛ утвердили даты, время проведения матчей 7-го тура чемпионата Украины
УАФ. Андрей Ярмоленко

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 7-го тура УПЛ.

Поединки 7-го тура УПЛ пройдут с 21 по 23 сентября.

УПЛ. 7-й тур

21 сентября (суббота)

  • 13:00. Черноморец – Карпаты
  • 15:30. Александрия – Левый Берег
  • 18:00. Динамо – Рух

22 сентября (воскресенье)

  • 13:00. Ингулец – Верес
  • 15:30. Кривбасс – Ворскла
  • 18:00. Полесье – ЛНЗ

23 сентября (понедельник)

  • 15:30. Колос – Заря
  • 18:00. Шахтер – Оболонь
По теме:
СУРКИС: «Помните: Беланда, Ленс. Эти легионеры были очень хорошие»
СУРКИС: «Лацио, Рома – это команды, которые нам раньше не попадались»
БУДКОВСКИЙ: «Мы должны сохранять и продолжать дух мужиков»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно даты и время матчей Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
Теннис | 03 сентября 2024, 06:56 0
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин

Янник Синнер одолел Томми Пола, Алекс де Минаур выиграл у Джордана Томпсона

ФОТО. Ребров готовит команду. Тренировка сборной Украины в Праге
Футбол | 03 сентября 2024, 22:23 1
ФОТО. Ребров готовит команду. Тренировка сборной Украины в Праге
ФОТО. Ребров готовит команду. Тренировка сборной Украины в Праге

Команда Сергея Реброва ведет подготовку к сентябрьским матчам

«Ему нужно...» Известный агент рассказал, почему Довбик не забивает за Рому
Футбол | 03.09.2024, 23:33
«Ему нужно...» Известный агент рассказал, почему Довбик не забивает за Рому
«Ему нужно...» Известный агент рассказал, почему Довбик не забивает за Рому
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
Футбол | 03.09.2024, 08:51
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Футбол | 03.09.2024, 10:25
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это не смешно». Капитан Шахтера прокомментировал перенос матча УПЛ
«Это не смешно». Капитан Шахтера прокомментировал перенос матча УПЛ
02.09.2024, 14:35 2
Футбол
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
03.09.2024, 03:59
Теннис
Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
03.09.2024, 12:02 17
Футбол
«Он может победить его трижды за вечер». Сондерс – о реванше Усик – Фьюри
«Он может победить его трижды за вечер». Сондерс – о реванше Усик – Фьюри
02.09.2024, 11:25 4
Бокс
Минус 5-я ракетка. Определены еще две четвертьфиналистки на US Open 2024
Минус 5-я ракетка. Определены еще две четвертьфиналистки на US Open 2024
02.09.2024, 21:10 2
Теннис
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
03.09.2024, 04:44 6
Футбол
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
02.09.2024, 04:51
Футбол
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
03.09.2024, 07:10 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем