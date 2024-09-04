Украина. Премьер лига04 сентября 2024, 05:45 | Обновлено 04 сентября 2024, 06:00
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В УПЛ утвердили даты, время проведения матчей 7-го тура чемпионата Украины
Поединки 7-го тура УПЛ пройдут с 21 по 23 сентября
04 сентября 2024, 05:45 | Обновлено 04 сентября 2024, 06:00
989
0
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 7-го тура УПЛ.
Поединки 7-го тура УПЛ пройдут с 21 по 23 сентября.
УПЛ. 7-й тур
21 сентября (суббота)
- 13:00. Черноморец – Карпаты
- 15:30. Александрия – Левый Берег
- 18:00. Динамо – Рух
22 сентября (воскресенье)
- 13:00. Ингулец – Верес
- 15:30. Кривбасс – Ворскла
- 18:00. Полесье – ЛНЗ
23 сентября (понедельник)
- 15:30. Колос – Заря
- 18:00. Шахтер – Оболонь
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