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Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 10:43 | Обновлено 01 сентября 2024, 11:11
268
0

В УПЛ утвердили даты проведения матчей 6-го тура чемпионата Украины

Поединки 6-го тура УПЛ пройдут с 13 по 16 сентября

01 сентября 2024, 10:43 | Обновлено 01 сентября 2024, 11:11
268
0
В УПЛ утвердили даты проведения матчей 6-го тура чемпионата Украины
УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 6-го тура УПЛ.

Поединки 6-го тура УПЛ пройдут с 13 по 16 сентября.

УПЛ. 6-й тур

13 сентября (пятница)

  • 18:00. Оболонь – Александрия

14 сентября (суббота)

  • 13:00. Ингулец – Черноморец
  • 15:30. Заря – Динамо
  • 18:00. Шахтер – Карпаты

15 сентября (воскресенье)

  • 13:00. Ворскла – Рух
  • 15:30. Левый Берег – Кривбасс
  • 18:00. Полесье – Верес

16 сентября (понедельник)

  • 18:00. ЛНЗ – Колос

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно даты и время матчей Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев Оболонь - Александрия Ингулец - Черноморец Заря - Динамо Шахтер - Карпаты Ворскла - Рух Полесье - Верес ЛНЗ - Колос
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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