Украина. Премьер лига01 сентября 2024, 10:43 | Обновлено 01 сентября 2024, 11:11
268
0
В УПЛ утвердили даты проведения матчей 6-го тура чемпионата Украины
Поединки 6-го тура УПЛ пройдут с 13 по 16 сентября
01 сентября 2024, 10:43 | Обновлено 01 сентября 2024, 11:11
268
0
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 6-го тура УПЛ.
Поединки 6-го тура УПЛ пройдут с 13 по 16 сентября.
УПЛ. 6-й тур
13 сентября (пятница)
- 18:00. Оболонь – Александрия
14 сентября (суббота)
- 13:00. Ингулец – Черноморец
- 15:30. Заря – Динамо
- 18:00. Шахтер – Карпаты
15 сентября (воскресенье)
- 13:00. Ворскла – Рух
- 15:30. Левый Берег – Кривбасс
- 18:00. Полесье – Верес
16 сентября (понедельник)
- 18:00. ЛНЗ – Колос
Читайте также:Стали известны даты проведения матчей 5-го тура УПЛ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 31 августа 2024, 12:05 18
Александр Поветкин будет болеть за украинца в реванше против Тайсона Фьюри
Футбол | 31 августа 2024, 14:42 40
На групповой стадии турнира «горняки» проведут 8 поединков
Футбол | 01.09.2024, 11:05
Футбол | 01.09.2024, 09:52
Футбол | 31.08.2024, 18:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.09.2024, 07:16 6
Теннис
30.08.2024, 21:13 5
30.08.2024, 19:19 11
31.08.2024, 08:12
30.08.2024, 20:32 2
31.08.2024, 06:16
30.08.2024, 17:10 2