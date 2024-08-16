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Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 15:14 | Обновлено 16 августа 2024, 15:25
206
0

Стали известны даты проведения матчей 5-го тура УПЛ

Поединки 5-го тура УПЛ пройдут с 30 августа по 1 сентября

16 августа 2024, 15:14 | Обновлено 16 августа 2024, 15:25
206
0
Стали известны даты проведения матчей 5-го тура УПЛ
ФК Шахтер

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 5-го тура УПЛ.

Поединки 5-го тура УПЛ пройдут с 30 августа по 1 сентября.

УПЛ. 5-й тур

30 августа (пятница)

  • 15:30. Оболонь – Заря
  • 18:00. Рух – Ингулец

31 августа (суббота)

  • 13:00. Карпаты – Ворскла
  • 15:30. Александрия – Колос
  • 18:00. Черноморец – Полесье

1 сентября (воскресенье)

  • 13:00. Верес – Левый Берег
  • 15:30. Динамо – ЛНЗ
  • 18:00. Кривбасс – Шахтер
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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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