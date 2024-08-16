Украина. Премьер лига16 августа 2024, 15:14 | Обновлено 16 августа 2024, 15:25
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Стали известны даты проведения матчей 5-го тура УПЛ
Поединки 5-го тура УПЛ пройдут с 30 августа по 1 сентября
16 августа 2024, 15:14 | Обновлено 16 августа 2024, 15:25
206
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Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 5-го тура УПЛ.
Поединки 5-го тура УПЛ пройдут с 30 августа по 1 сентября.
УПЛ. 5-й тур
30 августа (пятница)
- 15:30. Оболонь – Заря
- 18:00. Рух – Ингулец
31 августа (суббота)
- 13:00. Карпаты – Ворскла
- 15:30. Александрия – Колос
- 18:00. Черноморец – Полесье
1 сентября (воскресенье)
- 13:00. Верес – Левый Берег
- 15:30. Динамо – ЛНЗ
- 18:00. Кривбасс – Шахтер
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