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  4. МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 10:34 |
1195
1

МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»

Именитый тренер вспомнил истории из прошлого

17 сентября 2024, 10:34 |
1195
1
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич рассказал истории, как «Карпаты» в свое время хотели вернуть в команду Андрея Гусина, но киевское «Динамо» применило силовые методы.

«Гусин ушел в армию, был в ЦСКА-Борисфене, мы хотели его вернуть обратно, в «Карпаты». Но тогда «Динамо» нам этот вариант перекрыло, Суркис применил силовые методы.

Нас по дороге из Киева во Львов подрезал джип, вышли люди с автоматами и забрали Гусина к себе в авто. В итоге дальше Лобановский увидел в нем опорного хава, а сам Андрей со временем стал одним из лучших игроков в истории украинского футбола», – вспоминает Маркевич.

Ранее Маркевич рассказал, чего не хватило Украине для победы над Чехией.

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Андрей Гусин Мирон Маркевич Динамо Киев Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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Толян
Нужно было звонить Ренату.
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