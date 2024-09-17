МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
Именитый тренер вспомнил истории из прошлого
Именитый украинский тренер Мирон Маркевич рассказал истории, как «Карпаты» в свое время хотели вернуть в команду Андрея Гусина, но киевское «Динамо» применило силовые методы.
«Гусин ушел в армию, был в ЦСКА-Борисфене, мы хотели его вернуть обратно, в «Карпаты». Но тогда «Динамо» нам этот вариант перекрыло, Суркис применил силовые методы.
Нас по дороге из Киева во Львов подрезал джип, вышли люди с автоматами и забрали Гусина к себе в авто. В итоге дальше Лобановский увидел в нем опорного хава, а сам Андрей со временем стал одним из лучших игроков в истории украинского футбола», – вспоминает Маркевич.
Ранее Маркевич рассказал, чего не хватило Украине для победы над Чехией.
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