Маркевич рассказал, чего не хватило Украине для победы над Чехией

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, чего не хватило Украине для победы в матче 2-го тура Лиги наций против национальной команды Чехии (2:3).

– На Ваш взгляд, сказались ли на игре сборной те довольно существенные изменения в стартовом составе по сравнению с матчем с албанцами?

– Отвечу утвердительно, хотя чехи действовали агрессивно, но в первом тайме им помешали играть в своем стиле. А проведенные замены во втором тайме позволили нашим ребятам прибавить и они были близки, чтобы спастись от поражения. По крайней мере, вчера не были такими безнадежными, как в поединке с албанцами.

– Выше Вы отметили, что удалось исправить далеко не все ошибки. Что Вы имели в виду?

– Опять была нервозность у наших ворот после верховых передач. Хорошо, что гости позаботились, чтобы их было немного, но вспомните, как хозяева забивали свои голы в первом тайме. Особенно обидно за второй, пропущенный уже в компенсированное время. Значит банально не хватило концентрации. Как видите, есть над чем работать.