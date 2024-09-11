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  4. Маркевич рассказал, чего не хватило Украине для победы над Чехией
Лига наций
11 сентября 2024, 12:35 |
980
1

Маркевич рассказал, чего не хватило Украине для победы над Чехией

Легендарный украинский тренер считает, что сине-желтым не хватило концентрации

11 сентября 2024, 12:35 |
980
1
Маркевич рассказал, чего не хватило Украине для победы над Чехией
УПЛ. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, чего не хватило Украине для победы в матче 2-го тура Лиги наций против национальной команды Чехии (2:3).

– На Ваш взгляд, сказались ли на игре сборной те довольно существенные изменения в стартовом составе по сравнению с матчем с албанцами?
– Отвечу утвердительно, хотя чехи действовали агрессивно, но в первом тайме им помешали играть в своем стиле. А проведенные замены во втором тайме позволили нашим ребятам прибавить и они были близки, чтобы спастись от поражения. По крайней мере, вчера не были такими безнадежными, как в поединке с албанцами.

– Выше Вы отметили, что удалось исправить далеко не все ошибки. Что Вы имели в виду?
– Опять была нервозность у наших ворот после верховых передач. Хорошо, что гости позаботились, чтобы их было немного, но вспомните, как хозяева забивали свои голы в первом тайме. Особенно обидно за второй, пропущенный уже в компенсированное время. Значит банально не хватило концентрации. Как видите, есть над чем работать.

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сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина Мирон Маркевич
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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Mamay
Ні один не скаже шо треба міняти тренера, бо вони всі при кориті і тому ставити треба тільки іноземного тренера
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