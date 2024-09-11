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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Против чехов уже не было такого ужаса, как с Албанией»
Лига наций
11 сентября 2024, 11:30 | Обновлено 11 сентября 2024, 13:11
2071
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «Против чехов уже не было такого ужаса, как с Албанией»

Бывший тренер сборной Украины поделился впечатлениями от игры сине-желтых против чехов

11 сентября 2024, 11:30 | Обновлено 11 сентября 2024, 13:11
2071
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Против чехов уже не было такого ужаса, как с Албанией»
УАФ

Национальная сборная Украины по футболу проиграла чехам – 2:3 во втором туре Лиги наций.

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало подопечным Сергея Реброва добиться положительного результата в Праге:

- Чувствовалось, что после стартовой неудачи с албанцами в сборной состоялся «разбор полетов», но удалось избавиться далеко не от всех ошибок. Это и повлияло на итоговый результат.

- На Ваш взгляд, сказались на игре сборной те довольно существенные изменения в стартовом составе по сравнению с матчем с албанцами?
- Отвечу утвердительно, хотя чехи действовали агрессивно, но в первом тайме им помешали играть в своем стиле. А проведенные замены во втором тайме позволили нашим ребятам прибавить и они были близки, чтобы спастись от поражения. По крайней мере, вчера не были такими безнадежными, как в поединке с албанцами.

- Выше Вы отметили, что удалось исправить далеко не все ошибки. Что Вы имели в виду?
- Опять была нервозность у наших ворот после верховых передач. Хорошо, что гости позаботились, чтобы их было немного, но вспомните, как хозяева забивали свои голы в первом тайме. Особенно обидно за второй, пропущенный уже в компенсированное время. Значит банально не хватило концентрации. Как видите, есть над чем работать.

- После победы над албанцами сборная Грузии возглавила турнирную таблицу в нашей группе. Стало ли это для Вас неожиданностью?
- Нет. Грузины в последнее время прибавили в организации игры, а с мячом они всегда были на «ты» и уже успели заявить о себе на недавнем Евро в Германии. Но поскольку в нашей группе силы участников примерно равны, то еще все сборные остаются в игре и все может измениться. В частности, лидерство тех же грузин пошатнется, если украинцы в следующем туре возьмут над ними верх.

- Реально ли это с тем уровнем игры, что демонстрирует в последнее время наша сборная?
- Ситуация еще не критическая, ее можно исправить. Некоторые позиции, действительно, требуют усиления. Важно к октябрьскому противостоянию с грузинами подойти в надлежащих психологических кондициях. Соперник очень уверен в своих силах. Наши ребята должны помнить, что успешное выступление в Лиге наций может пригодиться в завоевании путевки на чемпионат мира. А именно такая задача поставлена перед Сергеем Ребровым и его подопечными. Эту вершину надо покорить, потому что очень не хочется, чтобы о нынешних игроках украинской сборной говорили, как о переоцененном поколении, – сказал Маркевич.

Ранее бывший полузащитник сборной Украины и футбольный эксперт Евгений Левченко поделился эмоциями после проигрыша национальной команды в матче Лиги наций против Чехии (2:3).

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Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Saar
А результат після 90 хвилин!?
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