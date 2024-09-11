Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень много вопросов по первому тайму. Ужас»

Бывший полузащитник сборной Украины и футбольный эксперт Евгений Левченко поделился эмоциями после проигрыша национальной команды в матче Лиги наций против Чехии (2:3).

«2:3 проигрываем. Очень много вопросов по первому тайму. Ужас.

Второй тайм – без претензий. Но в футбол надо играть 90 минут от первой до последней минуты», – написал Левченко.

После вылета сборной с Евро-2024 Евгений Левченко писал, что с такой командой мы должны требовать от тренерского штаба большего результата.