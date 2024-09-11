Лига наций11 сентября 2024, 10:39 |
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень много вопросов по первому тайму. Ужас»
Специалист неоднозначно оценил матч с Чехией в Лиге наций
11 сентября 2024, 10:39 |
1127
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Бывший полузащитник сборной Украины и футбольный эксперт Евгений Левченко поделился эмоциями после проигрыша национальной команды в матче Лиги наций против Чехии (2:3).
«2:3 проигрываем. Очень много вопросов по первому тайму. Ужас.
Второй тайм – без претензий. Но в футбол надо играть 90 минут от первой до последней минуты», – написал Левченко.
После вылета сборной с Евро-2024 Евгений Левченко писал, что с такой командой мы должны требовать от тренерского штаба большего результата.
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