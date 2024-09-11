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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень много вопросов по первому тайму. Ужас»
Лига наций
11 сентября 2024, 10:39 |
1127
0

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень много вопросов по первому тайму. Ужас»

Специалист неоднозначно оценил матч с Чехией в Лиге наций

11 сентября 2024, 10:39 |
1127
0
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень много вопросов по первому тайму. Ужас»
УАФ

Бывший полузащитник сборной Украины и футбольный эксперт Евгений Левченко поделился эмоциями после проигрыша национальной команды в матче Лиги наций против Чехии (2:3).

«2:3 проигрываем. Очень много вопросов по первому тайму. Ужас.

Второй тайм – без претензий. Но в футбол надо играть 90 минут от первой до последней минуты», – написал Левченко.

После вылета сборной с Евро-2024 Евгений Левченко писал, что с такой командой мы должны требовать от тренерского штаба большего результата.

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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