Шахтер открыл продажу билетов на матч УПЛ против Оболони

Поступили в продажу билеты на матч Шахтер – Оболонь, который пройдет во Львове.

Игра 7-го тура УПЛ состоится на «Арене Львов» в понедельник, 23 сентября, в 18:00.

Все билеты – именные, купить их можно онлайн на официальном сайте горняков.

Домашние матчи «Шахтера» на «Арене Львов» проходят в присутствии болельщиков. Весь доход от продаж билетов клуб решил направить на социальные проекты и благотворительность.