Украина. Премьер лига18 сентября 2024, 02:35 | Обновлено 18 сентября 2024, 03:16
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Шахтер открыл продажу билетов на матч УПЛ против Оболони
Поединок 7-го тура УПЛ пройдет 23 сентября в 18:00 на Арене Львов
18 сентября 2024, 02:35 | Обновлено 18 сентября 2024, 03:16
14
0
Поступили в продажу билеты на матч Шахтер – Оболонь, который пройдет во Львове.
Игра 7-го тура УПЛ состоится на «Арене Львов» в понедельник, 23 сентября, в 18:00.
Все билеты – именные, купить их можно онлайн на официальном сайте горняков.
Домашние матчи «Шахтера» на «Арене Львов» проходят в присутствии болельщиков. Весь доход от продаж билетов клуб решил направить на социальные проекты и благотворительность.
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