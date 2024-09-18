Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер открыл продажу билетов на матч УПЛ против Оболони
Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 02:35 | Обновлено 18 сентября 2024, 03:16
14
0

Шахтер открыл продажу билетов на матч УПЛ против Оболони

Поединок 7-го тура УПЛ пройдет 23 сентября в 18:00 на Арене Львов

18 сентября 2024, 02:35 | Обновлено 18 сентября 2024, 03:16
14
0
Шахтер открыл продажу билетов на матч УПЛ против Оболони
ФК Шахтер

Поступили в продажу билеты на матч Шахтер – Оболонь, который пройдет во Львове.

Игра 7-го тура УПЛ состоится на «Арене Львов» в понедельник, 23 сентября, в 18:00.

Все билеты – именные, купить их можно онлайн на официальном сайте горняков.

Домашние матчи «Шахтера» на «Арене Львов» проходят в присутствии болельщиков. Весь доход от продаж билетов клуб решил направить на социальные проекты и благотворительность.

По теме:
Утверждены даты и время проведения матчей 9-го тура УПЛ
Динамо – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Шахтер - Оболонь Шахтер Донецк Оболонь Киев билеты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Бокс | 17 сентября 2024, 07:14 33
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году

Виталий вспомнил поражение Владимира в мегафайте на Уэмбли

Четыре гола Кейна. Бавария отгрузила 9 мячей загребскому Динамо в ЛЧ
Футбол | 17 сентября 2024, 23:55 12
Четыре гола Кейна. Бавария отгрузила 9 мячей загребскому Динамо в ЛЧ
Четыре гола Кейна. Бавария отгрузила 9 мячей загребскому Динамо в ЛЧ

Зрители в Мюнхене увидели яркое шоу на старте Лиги чемпионов

Не Мбаппе, Холланд и Родри. Назван лучший футболист ЛЧ 2024/25
Футбол | 18.09.2024, 02:44
Не Мбаппе, Холланд и Родри. Назван лучший футболист ЛЧ 2024/25
Не Мбаппе, Холланд и Родри. Назван лучший футболист ЛЧ 2024/25
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Футбол | 17.09.2024, 11:51
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
Футбол | 17.09.2024, 10:34
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пизилли рассказал, как в Роме отреагировали на долгожданный гол Довбика
Пизилли рассказал, как в Роме отреагировали на долгожданный гол Довбика
16.09.2024, 00:59
Футбол
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
16.09.2024, 21:10 22
Футбол
Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
16.09.2024, 23:23 1
Другие виды
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
16.09.2024, 18:18 150
Футбол
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
16.09.2024, 00:16 2
Бокс
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
17.09.2024, 08:19
Бокс
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
17.09.2024, 10:31 1
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
16.09.2024, 19:01 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем