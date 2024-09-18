ВИДЕО. Безумие в Кубке. Команда АПЛ вылетел в серии пенальти из 34 ударов!

17 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка лиги Англии между командами Престон и Фулхэм.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. Все решилось в серии пенальти, где точнее оказались хозяева – 16:15!

Всего было пробито 34 11-метровых и реализован 31 удар. Это была сама длинная в истории турнира серия послематчевых пенальти.

Престон выступает в Чемпионшипе, а Фулхэм – в АПЛ. Престон в Кубке английской лиги также успел обыграть Сандерленд и Харрогейт.

ВИДЕО. Безумство в Кубке. Клуб АПЛ вылетел в серии пенальти из 34 ударов!