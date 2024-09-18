ВИДЕО. Безумие в Кубке. Команда АПЛ вылетел в серии пенальти из 34 ударов!
Фулхэм проиграл Престону, всего было пробито 34 11-метровых после основного времени
17 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка лиги Англии между командами Престон и Фулхэм.
Основное время игры завершилось со счетом 1:1. Все решилось в серии пенальти, где точнее оказались хозяева – 16:15!
Всего было пробито 34 11-метровых и реализован 31 удар. Это была сама длинная в истории турнира серия послематчевых пенальти.
Престон выступает в Чемпионшипе, а Фулхэм – в АПЛ. Престон в Кубке английской лиги также успел обыграть Сандерленд и Харрогейт.
ВИДЕО. Безумство в Кубке. Клуб АПЛ вылетел в серии пенальти из 34 ударов!
События матча
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