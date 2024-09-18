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  4. ВИДЕО. Безумие в Кубке. Команда АПЛ вылетел в серии пенальти из 34 ударов!
Кубок Английской лиги
Престон Норт Энд
17.09.2024 21:45 – FT 1 : 1
16 : 15 Серия пенальти Серия пенальти
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 сентября 2024, 03:32 |
427
0

ВИДЕО. Безумие в Кубке. Команда АПЛ вылетел в серии пенальти из 34 ударов!

Фулхэм проиграл Престону, всего было пробито 34 11-метровых после основного времени

18 сентября 2024, 03:32 |
427
0
ВИДЕО. Безумие в Кубке. Команда АПЛ вылетел в серии пенальти из 34 ударов!
Twitter

17 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка лиги Англии между командами Престон и Фулхэм.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. Все решилось в серии пенальти, где точнее оказались хозяева – 16:15!

Всего было пробито 34 11-метровых и реализован 31 удар. Это была сама длинная в истории турнира серия послематчевых пенальти.

Престон выступает в Чемпионшипе, а Фулхэм – в АПЛ. Престон в Кубке английской лиги также успел обыграть Сандерленд и Харрогейт.

ВИДЕО. Безумство в Кубке. Клуб АПЛ вылетел в серии пенальти из 34 ударов!

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Фулхэм.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Фредди Вудман (Престон Норт Энд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Стивен Бенда (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эндрю Хьюз (Престон Норт Энд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Martial Godo (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Jordan Storey (Престон Норт Энд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Исса Диоп (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Liam Lindsay (Престон Норт Энд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмиль Смит Роув (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ryan Ledson (Престон Норт Энд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Тимоти Кастань (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Милутин Осмаич (Престон Норт Энд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Райан Сессеньон (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Алистер Макканн (Престон Норт Энд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Йеппе Оккельс (Престон Норт Энд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Сандер Берге (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Sam Greenwood (Престон Норт Энд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Саша Лукич (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ben Whiteman (Престон Норт Энд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Хименес (Фулхэм).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Рейсс Нельсон (Фулхэм).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Ryan Ledson (Престон Норт Энд).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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