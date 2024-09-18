ВИДЕО. Как Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Болоньей
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Вечером 17 сентября футболисты «Шахтера», в преддверии первого матча ЛЧ с «Болоньей», провели тренировку на поле стадиона «Ренато Даль-Ара», который является домашней ареной итальянского клуба.
Первые 15 минут занятия «горняков», как это предусмотрено регламентом УЕФА, были открыты для представителей медиа: журналисты имели возможность наблюдать за разминкой команды и некоторыми упражнениями с мячом. Дальше работа продолжилась за закрытой дверью.
Сессия длилась почти час, в течение которого подопечные Марино Пушича поработали над пассингом и ударами по воротам, а также играли на ограниченном участке поля. Занятия проходили под дождем, и такую же погоду прогнозируют во время поединка.
Матч 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов Болонья – Шахтер состоится в среду, 18 сентября, на стадионе Ренато Даль'Ара. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.
ВИДЕО. Как Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Болоньей
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