Вечером 17 сентября футболисты «Шахтера», в преддверии первого матча ЛЧ с «Болоньей», провели тренировку на поле стадиона «Ренато Даль-Ара», который является домашней ареной итальянского клуба.

Первые 15 минут занятия «горняков», как это предусмотрено регламентом УЕФА, были открыты для представителей медиа: журналисты имели возможность наблюдать за разминкой команды и некоторыми упражнениями с мячом. Дальше работа продолжилась за закрытой дверью.

Сессия длилась почти час, в течение которого подопечные Марино Пушича поработали над пассингом и ударами по воротам, а также играли на ограниченном участке поля. Занятия проходили под дождем, и такую ​​же погоду прогнозируют во время поединка.

Матч 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов Болонья – Шахтер состоится в среду, 18 сентября, на стадионе Ренато Даль'Ара. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Как Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Болоньей