Лига чемпионов17 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 17 сентября 2024, 23:29
313
0
ФОТО. Шахтер провел официальную тренировку перед стартом в ЛЧ
В первом туре Лиги чемпионов 18 сентября встретятся Болонья и Шахтер
17 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 17 сентября 2024, 23:29
313
0
18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов.
В стартовом туре Лиги чемпионов встретятся: Болонья (Италия) – Шахтер (Украина).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вечером 17 сентября Шахтер провел официальную предматчевую тренировку.
ФОТО. Шахтер провел официальную тренировку перед стартом в ЛЧ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 сентября 2024, 06:23 4
В уик-энд состоялись матчи 6-го тура Украинской Премьер-лиги
Футбол | 17 сентября 2024, 07:23 0
18 сентября в 18:00 состоится перенесенный матч 4-го тура УПЛ
Футбол | 17.09.2024, 10:31
Футбол | 17.09.2024, 23:45
Футбол | 17.09.2024, 17:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.09.2024, 03:26 1
17.09.2024, 08:19
16.09.2024, 08:05
17.09.2024, 11:51 6
16.09.2024, 15:03 10
16.09.2024, 19:01 2
16.09.2024, 00:16 2
16.09.2024, 18:18 150