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Лига чемпионов
17 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 17 сентября 2024, 23:29
313
0

ФОТО. Шахтер провел официальную тренировку перед стартом в ЛЧ

В первом туре Лиги чемпионов 18 сентября встретятся Болонья и Шахтер

17 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 17 сентября 2024, 23:29
313
0
ФОТО. Шахтер провел официальную тренировку перед стартом в ЛЧ
ФК Шахтер

18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов.

В стартовом туре Лиги чемпионов встретятся: Болонья (Италия) – Шахтер (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вечером 17 сентября Шахтер провел официальную предматчевую тренировку.

ФОТО. Шахтер провел официальную тренировку перед стартом в ЛЧ

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Болонья Шахтер Донецк Лига чемпионов Марино Пушич Болонья - Шахтер фото тренировка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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