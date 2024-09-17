ПУШИЧ – про формат Лиги чемпионов, Болонью, Матвиенко и шансы на успех

18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов.

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Во вторник главный тренер горняков Марино Пушич провел пресс-конференцию:

– Летом «Болонью» оставили несколько лидеров, поэтому кого из игроков нынешней команды вы могли бы выделить?

– Конечно, можно сказать, что «Болонья» потеряла нескольких важных игроков этого межсезонья, такое бывает. Однако следует отметить, что «Болонья» также сумела приобрести нескольких качественных исполнителей в этот период. Я никогда не выделяю индивидуально исполнителей, для меня важна команда и именно командный стиль игры. В последний сезон «Болонья» как команда выступала на очень высоком уровне. И я хотел бы поздравить нашего соперника с тем историческим результатом, которого они добились в прошлом сезоне. Нас ожидает матч наивысшего уровня в сильнейшем клубном турнире Европы. На таком уровне, как я подчеркнул, не может быть выделение каких-либо персоналий, но относительно конкретных исполнителей, то я могу назвать Карлссона, с которым у меня был интересный опыт сотрудничества в «АЗ Алкмар», также мне, конечно же, известно большинство хорватов, которые представляют команду, ну и не прошел мимо опыта работы в чемпионате Нидерландов, поэтому местные нидерландские игроки для меня тоже не чужды.

– Мистер, очень простой вопрос. Дарио Срна оценивает вероятность победы «Шахтера» в завтрашнем матче с «Болоньей» в 50 процентов. Как вы оцениваете шансы своей команды?

– Для меня это турнир высочайшего уровня, где шансы команд всегда 50 на 50 – и этим прекрасный футбол. И в нашем матче шансы тоже равны. Конечно, некоторые топклубы можно выделить, но сейчас футбол вышел на качественно новый уровень и все команды начинают матч с нулем в графе забитых мячей. Поэтому завтра шансы соперников одинаковы, все решится на футбольном поле.

– Новый формат предполагает, что все команды играют с каждым соперником только раз. Обуславливает ли это какие-либо изменения в вашем подходе к матчу?

– Если говорить о ситуации в целом, то, конечно, формат очень отличается и требует нового подхода к каждой игре со стороны любого оппонента. Считаю, что этот формат нужно сначала опробовать на практике, чтобы произвести определенное впечатление. По словам, конечно, ожидается совершенно новый подход – хотя бы в том, что теперь нужно готовиться к гораздо большему количеству соперников. Что касается нашего отношения к игре и нашему подходу, то в подготовке к соперникам ничего существенно не изменится, к каждому матчу мы будем тщательно готовиться и выкладываться по полной. Думаю, завтрашний матч будет прекрасной возможностью для нас как для команды проверить, насколько изменился формат. И уже после нескольких первых поединков в новом формате Лиги чемпионов мы сможем сделать выводы по поводу того, насколько изменилось планирование подхода к сопернику.

– Вчера у нас было интервью с Марлоном Гомесом, и он заметил, что может играть на разных позициях. Для вас какая позиция приоритетна для этого футболиста и готов ли он после травмы к возвращению в основу?

– Я очень рад, что Марлон Гомес восстановился и вернулся к игре, как и Зубков. Но, конечно, Марлон еще не готов на все 100 процентов. Что касается его последнего появления на поле в матче с «Карпатами», то это скорее возвращение с целью постепенной интеграции в нашу командную игру и нашу стилистику. Для меня очень важно, что он восстановился от этой травмы, что он возвращается в состав. Сейчас мы должны усердно работать над набором его физических кондиций и в целом его возвращением на поле с точки зрения индивидуального перформанса, для реализации которого Марлон имеет большой потенциал. Что касается второго вопроса, то у Марлона нет позиции на поле – он многофункциональный игрок, способный сыграть на целом ряде позиций. Конечно, это его преимущество и большой позитив для нас, как для команды в целом. И еще хотел бы добавить, что Марлон очень умный игрок. Я являюсь сторонником современных взглядов на футбол, где у игроков нет заранее определенной позиции на поле. Для меня гораздо важнее то, как они себя проявляют, и набор их футбольных навыков. Поэтому я считаю, что исполнители такого уровня могут быть одинаково профессиональными на многих разных позициях.

– Вопрос по Николаю Матвиенко. Как он себя чувствует и будет ли готов к завтрашнему матчу?

– Да, он вернулся из национальной сборной с небольшим повреждением, поэтому мы поберегли его в матче с «Карпатами» и дали возможность немного отдохнуть, учитывая, насколько заполнен был его игровой график в последнее время. Но сейчас он с нами в полном порядке и абсолютно готов. А что касается его возможного появления на поле в матче с «Болоньей», то завтра мы выпьем кофе и я спрошу у Николая, насколько он готов и как себя чувствует. Но, зная его характер, я уверен, что он проявит полную готовность завтра отдаваться и быть вместе с командой.

– Статистические порталы считают низкими шансы «Шахтера» в этой Лиге чемпионов. Считаете ли вы, что такая недооценка команды вам только на пользу?

– Конечно, определенные ресурсы могут оценивать наши шансы как не очень большие, и больше всего на это влияют текущие обстоятельства: ситуация в Украине и все те сложности, с которыми сталкивается команда, играя при таких обстоятельствах. Но для меня не имеет значения то, что озвучивают до турнира или до матча. Многие, кто дает такие прогнозы, не имеют полной картины происходящего внутри команды и насколько эффективно мы работаем в последнее время. Вы можете вспомнить предыдущий сезон Лиги чемпионов, где мы сумели показать себя на очень высоком уровне и до последнего сражались за выход в плейоф турнира. Должен честно признаться, что я могу согласиться с экспертами, которые оценивают наши шансы не очень высоко, но я также знаю, что все решается непосредственно на футбольном поле. И завтра будет новый сезон, новый шанс и новая возможность доказать, что все предварительные расчеты могут быть ошибочными. Все зависит только от нас. Поэтому мы ждем завтрашнего матча и готовимся вовсю.

– В Украине идет война. Насколько тяжело вам работать в таких условиях?

– Как я подчеркивал ранее, обстоятельства, в которых мы работаем, действительно сложны, учитывая ситуацию в Украине. Но должен заверить вас, что все представители нашего клуба работают очень слаженно – от игроков и тренерского штаба до каждого члена персонала. Но скажу, что жизнь такая, какая есть, и сейчас все складывается таким образом. Мы должны работать в тех обстоятельствах, в которых оказались, и при всех сложностях мы прилагаем максимальные усилия, чтобы быть на самом высоком уровне – где мы сейчас и есть. Самый высокий уровень – это уровень Лиги чемпионов, и завтра мы обязательно продемонстрируем все, что способны, на футбольном поле.