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  4. «Тут все иначе». Хавбек Шахтера – о первом матче в обновленной ЛЧ
Лига чемпионов
17 сентября 2024, 21:03 |
409
2

«Тут все иначе». Хавбек Шахтера – о первом матче в обновленной ЛЧ

Бондаренко оценил матч с Болоньей

17 сентября 2024, 21:03 |
409
2
«Тут все иначе». Хавбек Шахтера – о первом матче в обновленной ЛЧ
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко оценил предстоящий матч 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против «Болоньи». Для хозяев это будет дебют в ЛЧ.

Игра пройдет 18 сентября, начало в 19:45.

– Артем, после первых матчей в УПЛ к «Шахтеру» были определенные вопросы, однако после уверенной победы над «Карпатами», в частности благодаря твоему хет-трику, ситуация улучшилась. Расскажи, насколько команда заряжена на матчи уровня Лиги чемпионов?
– Я бы не хотел сравнивать эти два турнира, ведь в Лиге чемпионов все иначе – совсем другие характер и атмосфера. Поэтому мы ожидаем совсем другой настрой и игру. Считаю, что в Лиге чемпионов царит праздничная и особая атмосфера, поскольку в этом турнире играют лучшие команды и футболисты. Матч с «Карпатами» дал нам эмоциональный толчок, в котором мы нуждались, поэтому, по моему мнению, все будет хорошо.

– Поздравляем «Шахтер» с началом розыгрыша Лиги чемпионов. «Болонья» находится в середине турнирной таблицы. Можешь ли выделить кого-нибудь в этой команде?
– Не хочу кого-то выделять из игроков, ведь футбол – это командный вид спорта. Известно, что «Болонья» хорошая команда, если рассматривать ее целостно, поэтому я считаю, что это достойный соперник для старта в Лиге чемпионов. Знаю, что для «Болоньи» участие в Лиге чемпионов является особым событием, поэтому ожидаем интересный матч.

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Артем Бондаренко Шахтер Донецк Болонья Болонья - Шахтер Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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Тут все інакше: мʼяч інший, поле друге, у гравців по 8 ніг та 2 голови… це незвичний футбол. Зовсім інакше.
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