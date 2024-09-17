«Тут все иначе». Хавбек Шахтера – о первом матче в обновленной ЛЧ

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко оценил предстоящий матч 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против «Болоньи». Для хозяев это будет дебют в ЛЧ.

Игра пройдет 18 сентября, начало в 19:45.

– Артем, после первых матчей в УПЛ к «Шахтеру» были определенные вопросы, однако после уверенной победы над «Карпатами», в частности благодаря твоему хет-трику, ситуация улучшилась. Расскажи, насколько команда заряжена на матчи уровня Лиги чемпионов?

– Я бы не хотел сравнивать эти два турнира, ведь в Лиге чемпионов все иначе – совсем другие характер и атмосфера. Поэтому мы ожидаем совсем другой настрой и игру. Считаю, что в Лиге чемпионов царит праздничная и особая атмосфера, поскольку в этом турнире играют лучшие команды и футболисты. Матч с «Карпатами» дал нам эмоциональный толчок, в котором мы нуждались, поэтому, по моему мнению, все будет хорошо.

– Поздравляем «Шахтер» с началом розыгрыша Лиги чемпионов. «Болонья» находится в середине турнирной таблицы. Можешь ли выделить кого-нибудь в этой команде?

– Не хочу кого-то выделять из игроков, ведь футбол – это командный вид спорта. Известно, что «Болонья» хорошая команда, если рассматривать ее целостно, поэтому я считаю, что это достойный соперник для старта в Лиге чемпионов. Знаю, что для «Болоньи» участие в Лиге чемпионов является особым событием, поэтому ожидаем интересный матч.