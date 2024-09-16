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  4. Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 14:16 |
2033
2

Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его

Себальос успел дебютировать за киевский клуб

16 сентября 2024, 14:16 |
2033
2
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
ФК Динамо. Александр Шовковский

В матче с «Зарей» (2:0) состоялся дебют за «Динамо» в чемпионатах Украины 23-летнего защитника из Колумбии Брайана Себальоса. Он стал игроком 32-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали за киевлян в УПЛ, в том числе 6-й - из Южной Америки.

По информации портала ТаТоТаке, трансфер игрока в «Динамо» мог не и состояться, после того, как тренер киевлян Шовковский забраковал его из-за роста. Трансфер состоялся в обход главного тренера. Люди, которые сделали этот трансфер возможным, привели переговоры с руководством «Динамо» в обход Шовковского. Поэтому Себальйос остался.

Ранее стало известно, почему Себальос не вышел в основе «Динамо» на матч против «Зари».

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ Брайан Себальос
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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