Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его

В матче с «Зарей» (2:0) состоялся дебют за «Динамо» в чемпионатах Украины 23-летнего защитника из Колумбии Брайана Себальоса. Он стал игроком 32-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали за киевлян в УПЛ, в том числе 6-й - из Южной Америки.

По информации портала ТаТоТаке, трансфер игрока в «Динамо» мог не и состояться, после того, как тренер киевлян Шовковский забраковал его из-за роста. Трансфер состоялся в обход главного тренера. Люди, которые сделали этот трансфер возможным, привели переговоры с руководством «Динамо» в обход Шовковского. Поэтому Себальйос остался.

Ранее стало известно, почему Себальос не вышел в основе «Динамо» на матч против «Зари».