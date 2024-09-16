Стало известно, почему Себальос не вышел в основе Динамо на матч с Зарей

Колумбийский центральный защитник киевского «Динамо» Брайан Себальос должен был выходить в стартовом составе столичной команды на матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги против луганской «Зари» (2:0), сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Однако, по информации источника, за день до игры 23-летнему футболисту стало плохо, из-за чего тренерский штаб решил поберечь игрока.

Напомним, в поединке против «Зари» Брайан Себальос все же дебютировал за «Динамо», но провел на поле лишь несколько минут, выйдя на поле уже в компенсированное ко второму тайму время.

Аренда Себальоса в «Динамо» рассчитана до конца 2024 года.