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Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 10:26 | Обновлено 16 сентября 2024, 11:22
1008
0

Стало известно, почему Себальос не вышел в основе Динамо на матч с Зарей

Брайану Себальосу за день до игры стало плохо

16 сентября 2024, 10:26 | Обновлено 16 сентября 2024, 11:22
1008
0
Стало известно, почему Себальос не вышел в основе Динамо на матч с Зарей
ФК Динамо Киев. Брайан Себальос

Колумбийский центральный защитник киевского «Динамо» Брайан Себальос должен был выходить в стартовом составе столичной команды на матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги против луганской «Зари» (2:0), сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Однако, по информации источника, за день до игры 23-летнему футболисту стало плохо, из-за чего тренерский штаб решил поберечь игрока.

Напомним, в поединке против «Зари» Брайан Себальос все же дебютировал за «Динамо», но провел на поле лишь несколько минут, выйдя на поле уже в компенсированное ко второму тайму время.

Аренда Себальоса в «Динамо» рассчитана до конца 2024 года.

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Брайан Себальос ТаТоТаке болезнь Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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