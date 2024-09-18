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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 03:35 | Обновлено 18 сентября 2024, 04:01
86
0

ФОНСЕКА: «Милан потерял равновесие, игроки начали совершать ошибки»

На старте Лиги чемпионов Милан дома проиграл Ливерпулю

18 сентября 2024, 03:35 | Обновлено 18 сентября 2024, 04:01
86
0
ФОНСЕКА: «Милан потерял равновесие, игроки начали совершать ошибки»
УЕФА. Паулу Фонсека

Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На старте Лиги чемпионов итальянский Милан дома проиграл английскому Ливерпулю со счетом 1:3.

Главный тренер Милана Паулу Фонсека:

«Мы хорошо начали, но затем пропустили два гола при стандартных положениях, и они изменили игру. Нельзя допускать ошибок в таких матчах. Когда дела идут хорошо, у команды есть энтузиазм. Но когда возникают проблемы, команде не хватает смелости играть так же.

Я не думаю, что нам не хватало правильного настроя. Я считаю, что мы хорошо начали, но после пропущенных мячей команда потеряла равновесие и начала совершать ошибки, которые имеют решающее значение против такой команды, как Ливерпуль. Должен сказать, что Ливерпуль играл лучше».

Нападающий Милана Альваро Мората:

«Начали мы хорошо, но перенести два гола, пропущенных при стандартных положениях, было тяжело. Предстоит много работать. Нам нужно лучше реагировать на трудные ситуации. Против таких команд любая мелочь может иметь весомое значение».

Автор гола Милана Кристиан Пулишич:

«Для достижения победных результатов нам надо совершенствоваться. Порой у нас проявлялась необходимая энергетика, но поддерживать ее на постоянном уровне мы не сумели. Нам пришлось прилагать немало усилий, чтобы удерживать мяч на половине поля соперника. Это яжелый для нас момент – мы недовольны».

Капитан Милана Давиде Калабрия:

«Это сложный момент. Нам нужно много работать – нам нужно было играть агрессивнее. Мы начали хорошо, но потом нам чего-то не хватило. Мы должны были и могли бы сыграть лучше. Детали имеют значение».

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Ливерпуль Милан Альваро Мората Лига чемпионов Милан - Ливерпуль Паулу Фонсека пресс-конференция Давиде Калабрия Кристиан Пулишич
Николай Степанов Источник: УЕФА
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