Ярмоленко вмешался в конфликт Шапаренко и игрока Зари. Чем завершилось?

14 августа Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Зарю со счетом 2:0 и набрало 12 очков после четырех встреч.

После завершения матча между лидером Динамо Николаем Шапаренко и полузащитником Зари Тимуром Кораблином возникла словесная перепалка. В ситуацию пришлось вмешаться ветерану киевлян Андрею Ярмоленко. Стало известно, как все удалось решить Ярмоленко.

«Андрей Николаевич просто повел младших футболистов дипломатию налаживать», – сообщил источник.

Ранее пресс-служба киевского Динамо опубликовала официальные рейтинги игроков в новой версии известного футбольного симулятора FC от EA Sports.



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