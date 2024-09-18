Ярмоленко вмешался в конфликт Шапаренко и игрока Зари. Чем завершилось?
В последнем матче «Динамо» победило луганский клуб со счетом 2:0
14 августа Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Зарю со счетом 2:0 и набрало 12 очков после четырех встреч.
После завершения матча между лидером Динамо Николаем Шапаренко и полузащитником Зари Тимуром Кораблином возникла словесная перепалка. В ситуацию пришлось вмешаться ветерану киевлян Андрею Ярмоленко. Стало известно, как все удалось решить Ярмоленко.
«Андрей Николаевич просто повел младших футболистов дипломатию налаживать», – сообщил источник.
Ранее пресс-служба киевского Динамо опубликовала официальные рейтинги игроков в новой версии известного футбольного симулятора FC от EA Sports.
УПЛ ТБ
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