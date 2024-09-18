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  4. Ярмоленко вмешался в конфликт Шапаренко и игрока Зари. Чем завершилось?
Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 02:11 | Обновлено 18 сентября 2024, 02:24
481
5

Ярмоленко вмешался в конфликт Шапаренко и игрока Зари. Чем завершилось?

В последнем матче «Динамо» победило луганский клуб со счетом 2:0

18 сентября 2024, 02:11 | Обновлено 18 сентября 2024, 02:24
481
5
Ярмоленко вмешался в конфликт Шапаренко и игрока Зари. Чем завершилось?
УАФ. Андрей Яромленко

14 августа Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Зарю со счетом 2:0 и набрало 12 очков после четырех встреч.

После завершения матча между лидером Динамо Николаем Шапаренко и полузащитником Зари Тимуром Кораблином возникла словесная перепалка. В ситуацию пришлось вмешаться ветерану киевлян Андрею Ярмоленко. Стало известно, как все удалось решить Ярмоленко.

«Андрей Николаевич просто повел младших футболистов дипломатию налаживать», – сообщил источник.

Ранее пресс-служба киевского Динамо опубликовала официальные рейтинги игроков в новой версии известного футбольного симулятора FC от EA Sports.


УПЛ ТБ

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо Андрей Ярмоленко Тимур Кораблин Николай Шапаренко
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 5
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Отаман
Якись цей Шапаренко як дівчинка обісрана, номер 10 забрали жалітися відразу, кораблін його обісрав він знову відразу побіг Ярмоленку жалітися, щур він тількі жалітися вміє 
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0
apepa
В последнее время у Ольки Шляпаренко все чаще наблюдаюцца приступы неконтролированной агрессии. Она становицца социально опасным субъектом. Может ее к психиатру показать?? 
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0
TolsTIyELF
Шапоренко прифигел, пацану нужно было слать на"й и его и ярмоленко. Два урода, нифига в команде не показывают, сливают матчи, зато понтов дофига. 
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0
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