Известны рейтинги у игроков Динамо в FC25. У кого самый высокий показатель?

Пресс-служба киевского «Динамо» опубликовала официальные рейтинги игроков в новой версии известного футбольном симуляторе FC от EA Sports.

Самый высокий рейтинг среди всех игроков «Динамо» у полузащитника Николая Шапаренко – 78. Золотые карточки с рейтингом выше 70 получили также Виталий Буяльский (77), Георгий Бущан (76), Денис Попов (75) и Андрей Ярмоленко (75).

Официальный релиз FC25 состоится 27 сентября. Ранее украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил солидный апгрейд в новой версии известного футбольного симулятора.