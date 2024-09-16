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Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 22:19 |
117
0

Известны рейтинги у игроков Динамо в FC25. У кого самый высокий показатель?

Самый высокий рейтинг получил Николай Шапаренко

16 сентября 2024, 22:19 |
117
0
Известны рейтинги у игроков Динамо в FC25. У кого самый высокий показатель?
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Пресс-служба киевского «Динамо» опубликовала официальные рейтинги игроков в новой версии известного футбольном симуляторе FC от EA Sports.

Самый высокий рейтинг среди всех игроков «Динамо» у полузащитника Николая Шапаренко – 78. Золотые карточки с рейтингом выше 70 получили также Виталий Буяльский (77), Георгий Бущан (76), Денис Попов (75) и Андрей Ярмоленко (75).

Официальный релиз FC25 состоится 27 сентября. Ранее украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил солидный апгрейд в новой версии известного футбольного симулятора.

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Виталий Буяльский Георгий Бущан Денис Попов Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко киберспорт EA Sports FC
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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