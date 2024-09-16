Украина. Премьер лига16 сентября 2024, 22:19 |
117
0
Известны рейтинги у игроков Динамо в FC25. У кого самый высокий показатель?
Самый высокий рейтинг получил Николай Шапаренко
16 сентября 2024, 22:19 |
117
0
Пресс-служба киевского «Динамо» опубликовала официальные рейтинги игроков в новой версии известного футбольном симуляторе FC от EA Sports.
Самый высокий рейтинг среди всех игроков «Динамо» у полузащитника Николая Шапаренко – 78. Золотые карточки с рейтингом выше 70 получили также Виталий Буяльский (77), Георгий Бущан (76), Денис Попов (75) и Андрей Ярмоленко (75).
Официальный релиз FC25 состоится 27 сентября. Ранее украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил солидный апгрейд в новой версии известного футбольного симулятора.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 сентября 2024, 21:29 0
Мощный старт от Удинезе
Футбол | 16 сентября 2024, 00:59 0
Артем забил первый гол за римский клуб
Футбол | 16.09.2024, 18:11
Бокс | 16.09.2024, 07:44
Авто/мото | 16.09.2024, 08:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.09.2024, 08:43 1
14.09.2024, 22:57 5
16.09.2024, 14:16 12
14.09.2024, 22:32 3
15.09.2024, 16:16 2
14.09.2024, 22:39 13
15.09.2024, 02:20 4
15.09.2024, 19:44 32