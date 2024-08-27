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  4. Солидный апгрейд. Известен рейтинг Лунина в новой части EA FC
Испания
27 августа 2024, 07:50 |
817
0

Солидный апгрейд. Известен рейтинг Лунина в новой части EA FC

Украинский вратарь мадридского «Реала» наконец-то получил золотую карточку

27 августа 2024, 07:50 |
817
0
Солидный апгрейд. Известен рейтинг Лунина в новой части EA FC
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В понедельник, 26 августа 2024 года, инсайдеры «слили» официальные рейтинг футболистов мадридского «Реала» в новой части футбольного симулятора EA Sports FC 25.

Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин впервые в карьере получил золотую карточку с рейтингом 81. В прошлой части популярной игры разработчики оценивали его в 74 балла.

В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что Андрей Лунин не покинет «Реал».

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Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига EA Sports FC
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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