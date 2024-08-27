Солидный апгрейд. Известен рейтинг Лунина в новой части EA FC

В понедельник, 26 августа 2024 года, инсайдеры «слили» официальные рейтинг футболистов мадридского «Реала» в новой части футбольного симулятора EA Sports FC 25.

Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин впервые в карьере получил золотую карточку с рейтингом 81. В прошлой части популярной игры разработчики оценивали его в 74 балла.

В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что Андрей Лунин не покинет «Реал».