Солидный апгрейд. Известен рейтинг Лунина в новой части EA FC
Украинский вратарь мадридского «Реала» наконец-то получил золотую карточку
В понедельник, 26 августа 2024 года, инсайдеры «слили» официальные рейтинг футболистов мадридского «Реала» в новой части футбольного симулятора EA Sports FC 25.
Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин впервые в карьере получил золотую карточку с рейтингом 81. В прошлой части популярной игры разработчики оценивали его в 74 балла.
В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее Карло Анчелотти заявил, что Андрей Лунин не покинет «Реал».
Real Madrid official #fc25 pic.twitter.com/gIFjrAxNmA— EA FC 25 LEAKS (@fc25leaks) August 26, 2024
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