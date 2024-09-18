ХЕНЕСС: «У Штутгарта были шансы, но Куртуа – один из лучших вратарей мира»

Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На старте Лиги чемпионов мадридский Реал дома обыграл немецкий Штутгарт со счетом 3:1.

Себастьян Хенесс, главный тренер «Штутгарта», после игры рассказал:

«Мы хотели проявить смелость, показать свою смелость и придерживаться того, как мы обычно играем в Германии. Конечно, мы разочарованы результатом, но мы можем гордиться. Они забили гол, когда мы действительно верили, что контролируем игру. Мы хорошо владели мячом, но затем Мадрид забил. Это была захватывающая игра со множеством моментов для обеих команд.

Мы внесли свой вклад в то, чтобы сделать этот вечер незабываемым. Мы гордимся этим вечером. Я напомнил своим игрокам о том, чего мы хотели добиться, и почти все, к чему мы стремились, было достигнуто. С другой стороны, мы были так близки к победе. Мы приобрели здесь большой опыт, и мы воспользуемся всем этим в предстоящих матчах.

Куртуа, без сомнения, – один из лучших вратарей в мире, и он доказал это снова сегодня вечером. Вы выигрываете или проигрываете футбольные матчи, основываясь на забитых голах. Мадрид обладает удивительным качеством предотвращать голы и забивать их. У нас были свои шансы, но Куртуа был большим фактором».

Дениз Ундав, бомбардир «Штутгарта»:

«Думаю, мы сыграли действительно хорошую игру, особенно в первом тайме. Играть против «Реала» здесь непросто, поэтому я горжусь командой. Против таких команд на самой большой арене – они тебя накажут. Так что это не конец света, но в каждом матче Лиги чемпионов мелкие детали решают исход игры.

Думаю, я сыграл достойную игру. Мне нравятся столкновения корпусом против корпуса с защитниками, мне нравится такой стиль игры. Забить гол было потрясающе. Когда мяч попал в ворота, эмоции захлестнули меня – я не знал, что делать!»