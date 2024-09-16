Осечка Ливерпуля. Как выглядит таблица АПЛ после четырех сыгранных туров
Манчестер Сити с 12 очками из 12 возможных лидирует в чемпионате Англии
С 14 по 15 сентября состоялись матчи 4-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.
В центральном поединке тура Арсенал минимально одолел Тоттенхэм со счетом 1:0. Украинский защитник канониров Александр Зинченко пропустил лондонское дерби из-за травмы икроножной мышцы.
Действующий чемпион Англии Манчестер Сити продолжил побеждать. Подопечные Жузепа Гвардиолы одолели Брентфорд 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда. Украинский футболист пчел Егор Ярмолюк вышел на поле только на 84-й минуте.
Ливерпуль неожиданно на своем поле уступил Ноттингем Форест 0:1.
Челси на выезде выиграл у Борнмута 1:0. Украинский защитник вишен Илья Забарный отыграл весь поединок, а представитель Украины в составе пенсионеров Михаил Мудрик просидел весь матч на скамейке запасных.
Астон Вилла с камбеком переиграла Эвертон 3:2, хотя проигрывала 0:2. Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел в старте, но на 26-й минуте был заменен из-за травмы.
Отметим также уверенную победу Манчестер Юнайтед в гостях над Саугемптоном. Красные дьяволы победили со счетом 3:0.
После четырех туров лидером АПЛ является Манчестер Сити с 12 очками из 12 возможных. На втором месте располагается Арсенал с Зинченко с 10 пунктами. Столько же и у Ньюкасла, который замыкает топ-3.
Челси с Мудриком располагается на 8-й позиции с 7 баллами. Брентфорд и Ярмолюк – девятые (6), Борнмут и Забарный – 11-е (5), а Эвертон с Миколенко с 0 очками занимает последнее, 20-е место.
АПЛ 2024/25. 4-й тур, 14–15 сентября
- Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 0:3
- Манчестер Сити – Брентфорд – 2:1
- Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:1
- Фулхэм – Вест Хэм – 1:1
- Кристал Пэлас – Лестер – 2:2
- Брайтон – Ипсвич Таун – 0:0
- Астон Вилла – Эвертон – 3:2
- Борнмут – Челси – 0:1
- Тоттенхэм – Арсенал – 0:1
- Вулверхэмптон – Ньюкасл – 1:2
Таблица АПЛ 2024/25 после четырех туров
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3
|Ньюкасл
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4
|Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|5
|Астон Вилла
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6
|Брайтон
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|7
|Ноттингем Форест
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|8
|Челси
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9
|Брентфорд
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10
|Манчестер Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11
|Борнмут
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13
|Тоттенхэм
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|14
|Вест Хэм
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15
|Лестер
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16
|Кристал Пэлас
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17
|Ипсвич Таун
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18
|Вулверхэмптон
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|19
|Саутгемптон
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|20
|Эвертон
|4
|0
|0
|4
|4 - 13
|0
Matchweek 4 ✅— Premier League (@premierleague) September 15, 2024
Matchweek 5 🔜
Are you happy with your team's start to the season? pic.twitter.com/DncnjqJymw
Newcastle's turnaround win completes another brilliant Premier League weekend 💫 pic.twitter.com/pCwa8bROjZ— Premier League (@premierleague) September 15, 2024
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