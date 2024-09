С 14 по 15 сентября состоялись матчи 4-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

В центральном поединке тура Арсенал минимально одолел Тоттенхэм со счетом 1:0. Украинский защитник канониров Александр Зинченко пропустил лондонское дерби из-за травмы икроножной мышцы.

Действующий чемпион Англии Манчестер Сити продолжил побеждать. Подопечные Жузепа Гвардиолы одолели Брентфорд 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда. Украинский футболист пчел Егор Ярмолюк вышел на поле только на 84-й минуте.

Ливерпуль неожиданно на своем поле уступил Ноттингем Форест 0:1.

Челси на выезде выиграл у Борнмута 1:0. Украинский защитник вишен Илья Забарный отыграл весь поединок, а представитель Украины в составе пенсионеров Михаил Мудрик просидел весь матч на скамейке запасных.

Астон Вилла с камбеком переиграла Эвертон 3:2, хотя проигрывала 0:2. Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел в старте, но на 26-й минуте был заменен из-за травмы.

Отметим также уверенную победу Манчестер Юнайтед в гостях над Саугемптоном. Красные дьяволы победили со счетом 3:0.

После четырех туров лидером АПЛ является Манчестер Сити с 12 очками из 12 возможных. На втором месте располагается Арсенал с Зинченко с 10 пунктами. Столько же и у Ньюкасла, который замыкает топ-3.

Челси с Мудриком располагается на 8-й позиции с 7 баллами. Брентфорд и Ярмолюк – девятые (6), Борнмут и Забарный – 11-е (5), а Эвертон с Миколенко с 0 очками занимает последнее, 20-е место.

АПЛ 2024/25. 4-й тур, 14–15 сентября

Таблица АПЛ 2024/25 после четырех туров

Matchweek 4 ✅

Matchweek 5 🔜



Are you happy with your team's start to the season? pic.twitter.com/DncnjqJymw