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Англия
16 сентября 2024, 07:55 |
1303
0

Осечка Ливерпуля. Как выглядит таблица АПЛ после четырех сыгранных туров

Манчестер Сити с 12 очками из 12 возможных лидирует в чемпионате Англии

16 сентября 2024, 07:55 |
1303
0
Осечка Ливерпуля. Как выглядит таблица АПЛ после четырех сыгранных туров
Getty Images/Global Images Ukraine

С 14 по 15 сентября состоялись матчи 4-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

В центральном поединке тура Арсенал минимально одолел Тоттенхэм со счетом 1:0. Украинский защитник канониров Александр Зинченко пропустил лондонское дерби из-за травмы икроножной мышцы.

Действующий чемпион Англии Манчестер Сити продолжил побеждать. Подопечные Жузепа Гвардиолы одолели Брентфорд 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда. Украинский футболист пчел Егор Ярмолюк вышел на поле только на 84-й минуте.

Ливерпуль неожиданно на своем поле уступил Ноттингем Форест 0:1.

Челси на выезде выиграл у Борнмута 1:0. Украинский защитник вишен Илья Забарный отыграл весь поединок, а представитель Украины в составе пенсионеров Михаил Мудрик просидел весь матч на скамейке запасных.

Астон Вилла с камбеком переиграла Эвертон 3:2, хотя проигрывала 0:2. Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел в старте, но на 26-й минуте был заменен из-за травмы.

Отметим также уверенную победу Манчестер Юнайтед в гостях над Саугемптоном. Красные дьяволы победили со счетом 3:0.

После четырех туров лидером АПЛ является Манчестер Сити с 12 очками из 12 возможных. На втором месте располагается Арсенал с Зинченко с 10 пунктами. Столько же и у Ньюкасла, который замыкает топ-3.

Челси с Мудриком располагается на 8-й позиции с 7 баллами. Брентфорд и Ярмолюк – девятые (6), Борнмут и Забарный – 11-е (5), а Эвертон с Миколенко с 0 очками занимает последнее, 20-е место.

АПЛ 2024/25. 4-й тур, 14–15 сентября

  • Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 0:3
  • Манчестер Сити – Брентфорд – 2:1
  • Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:1
  • Фулхэм – Вест Хэм – 1:1
  • Кристал Пэлас – Лестер – 2:2
  • Брайтон – Ипсвич Таун – 0:0
  • Астон Вилла – Эвертон – 3:2
  • Борнмут – Челси – 0:1
  • Тоттенхэм – Арсенал – 0:1
  • Вулверхэмптон – Ньюкасл – 1:2

Таблица АПЛ 2024/25 после четырех туров

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 4 4 0 0 11 - 3 12
2 Арсенал 4 3 1 0 6 - 1 10
3 Ньюкасл 4 3 1 0 6 - 3 10
4 Ливерпуль 4 3 0 1 7 - 1 9
5 Астон Вилла 4 3 0 1 7 - 6 9
6 Брайтон 4 2 2 0 6 - 2 8
7 Ноттингем Форест 4 2 2 0 4 - 2 8
8 Челси 4 2 1 1 8 - 5 7
9 Брентфорд 4 2 0 2 6 - 6 6
10 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
11 Борнмут 4 1 2 1 5 - 5 5
12 Фулхэм 4 1 2 1 4 - 4 5
13 Тоттенхэм 4 1 1 2 6 - 4 4
14 Вест Хэм 4 1 1 2 5 - 6 4
15 Лестер 4 0 2 2 5 - 7 2
16 Кристал Пэлас 4 0 2 2 4 - 7 2
17 Ипсвич Таун 4 0 2 2 2 - 7 2
18 Вулверхэмптон 4 0 1 3 4 - 11 1
19 Саутгемптон 4 0 0 4 1 - 8 0
20 Эвертон 4 0 0 4 4 - 13 0
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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