Осечка Ливерпуля. Как выглядит таблица АПЛ после четырех сыгранных туров

С 14 по 15 сентября состоялись матчи 4-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

В центральном поединке тура Арсенал минимально одолел Тоттенхэм со счетом 1:0. Украинский защитник канониров Александр Зинченко пропустил лондонское дерби из-за травмы икроножной мышцы.

Действующий чемпион Англии Манчестер Сити продолжил побеждать. Подопечные Жузепа Гвардиолы одолели Брентфорд 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда. Украинский футболист пчел Егор Ярмолюк вышел на поле только на 84-й минуте.

Ливерпуль неожиданно на своем поле уступил Ноттингем Форест 0:1.

Челси на выезде выиграл у Борнмута 1:0. Украинский защитник вишен Илья Забарный отыграл весь поединок, а представитель Украины в составе пенсионеров Михаил Мудрик просидел весь матч на скамейке запасных.

Астон Вилла с камбеком переиграла Эвертон 3:2, хотя проигрывала 0:2. Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел в старте, но на 26-й минуте был заменен из-за травмы.

Отметим также уверенную победу Манчестер Юнайтед в гостях над Саугемптоном. Красные дьяволы победили со счетом 3:0.

После четырех туров лидером АПЛ является Манчестер Сити с 12 очками из 12 возможных. На втором месте располагается Арсенал с Зинченко с 10 пунктами. Столько же и у Ньюкасла, который замыкает топ-3.

Челси с Мудриком располагается на 8-й позиции с 7 баллами. Брентфорд и Ярмолюк – девятые (6), Борнмут и Забарный – 11-е (5), а Эвертон с Миколенко с 0 очками занимает последнее, 20-е место.

АПЛ 2024/25. 4-й тур, 14–15 сентября

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 0:3

– 0:3 Манчестер Сити – Брентфорд – 2:1

– Брентфорд – 2:1 Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:1

– 0:1 Фулхэм – Вест Хэм – 1:1

Кристал Пэлас – Лестер – 2:2

Брайтон – Ипсвич Таун – 0:0

Астон Вилла – Эвертон – 3:2

– Эвертон – 3:2 Борнмут – Челси – 0:1

– 0:1 Тоттенхэм – Арсенал – 0:1

– 0:1 Вулверхэмптон – Ньюкасл – 1:2

Таблица АПЛ 2024/25 после четырех туров

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Манчестер Сити 4 4 0 0 11 - 3 12 2 Арсенал 4 3 1 0 6 - 1 10 3 Ньюкасл 4 3 1 0 6 - 3 10 4 Ливерпуль 4 3 0 1 7 - 1 9 5 Астон Вилла 4 3 0 1 7 - 6 9 6 Брайтон 4 2 2 0 6 - 2 8 7 Ноттингем Форест 4 2 2 0 4 - 2 8 8 Челси 4 2 1 1 8 - 5 7 9 Брентфорд 4 2 0 2 6 - 6 6 10 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6 11 Борнмут 4 1 2 1 5 - 5 5 12 Фулхэм 4 1 2 1 4 - 4 5 13 Тоттенхэм 4 1 1 2 6 - 4 4 14 Вест Хэм 4 1 1 2 5 - 6 4 15 Лестер 4 0 2 2 5 - 7 2 16 Кристал Пэлас 4 0 2 2 4 - 7 2 17 Ипсвич Таун 4 0 2 2 2 - 7 2 18 Вулверхэмптон 4 0 1 3 4 - 11 1 19 Саутгемптон 4 0 0 4 1 - 8 0 20 Эвертон 4 0 0 4 4 - 13 0 Полная таблица

Matchweek 4 ✅

Matchweek 5 🔜



Are you happy with your team's start to the season? pic.twitter.com/DncnjqJymw — Premier League (@premierleague) September 15, 2024