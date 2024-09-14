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Чемпионат Англии
Саутгемптон
14.09.2024 14:30 – FT 0 : 3
Манчестер Юнайтед
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Англия
14 сентября 2024, 16:29 | Обновлено 14 сентября 2024, 16:32
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Пенальти и два гола в первом тайме. Манчестер Юнайтед выиграл в матче АПЛ

Команда сумела одолеть Саутгемптон

14 сентября 2024, 16:29 | Обновлено 14 сентября 2024, 16:32
70
0
Пенальти и два гола в первом тайме. Манчестер Юнайтед выиграл в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Юнайтед в матче чемпионата Англии на выезде обыграл новичка сезона АПЛ Саутгемптон со счетом 3:0. Команда в первом тайме оформила два гола в течение шести минут после того, как соперник не реализовал пенальти – сейв сделал Андре Онана.

Для МЮ это вторая победа в текущем чемпионате.

Чемпионат Англии. 4-й тур

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 0:3
Голы: де Лигт, 35, Рэшфорд, 41, Гарначо, 90+6

Саутгемптон: Рэмсдейл, Сугавара, Беднарек, Стивенс, Уокер-Питерс, Угочукву (Корне, 64), Даунс, Диблинг (Лаллана, 63), Фернандеш, Диас (Фрейзер, 64), Арчер (Стюарт, 62)

МЮ: Онана, Мазрауи (Магуайр, 74), де Лигт (Каземиро, 87), Мартинес (Эванс, 77), Далот, Эриксен (Угарте, 73), Мейну, Фернандес, Диалло, Рэшфорд (Гарначо, 73), Зиркзее

Удален: Стивенс, 79

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Саутгемптон Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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