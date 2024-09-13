Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Саутгемптон
14.09.2024 14:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 сентября 2024, 22:21 | Обновлено 13 сентября 2024, 22:22
82
0

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 14 сентября в 14:30 по Киеву

13 сентября 2024, 22:21 | Обновлено 13 сентября 2024, 22:22
82
0
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября на «Сент-Мэри» пройдет матч 4-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Саутгемптон» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Саутгемптон

Команда прошлый сезон провела в Чемпионшипе. И, с одной стороны, Рассел Мартин выполнил задачу-минимум, вернул святых оттуда с ходу. С другой, будучи одним из явных фаворитов розыгрыша, клуб проиграл гонку за лидерство не только Лестеру, но и Ипсвичу, благо, что вышло потом выиграть плей-офф. Драган Солак снова не экономил на покупках, и летом появились Угочукву, Сугавара, Бреретон, Арчер, Матеуш Фернандеш. А в дэдлайн подписали Рэмсдейла, Райана Фрэйзера и Корне. Причина такой активности в самой концовке в том, что команда в первых турах не забивала и проигрывала (по 0:1 с Ньюкаслом и Ноттингем Форест, а 5:3 в Кубке Лиги с Кардиффом выносим за скобки). Что же с Брентфордом, начиная осень, свой гол забили - но и пропустили трижды в ответ.

Манчестер Юнайтед

Клуб не решился отправить в отставку тен Хага летом потому, что он в последний момент, закрывая столь неудачный прошлый сезон, выиграл у Сити, причем в кубковом финале. В итоге, заполучив новый трофей и пропуск на евроарену, Эрик вместо волчьего билета получил возможность снова тянуть на Олд Траффорд своих - Де Лигта, Мазрауи, да и Зиркзее. Впрочем, затея с Йоро обернулась для скаутов выложенными за сразу же травмировавшегося тинэйджера десятками миллионов. Старт МЮ убеждал только в одном: над тренером снова нависли тучи, ведь после победы над Фулхэмом, вырванной на 87-й минуте, он проиграл и Брайтону, и Ливерпулю, причем дома 0:3 с жуткими ошибками Каземиро. Не удивительно, что так настойчиво торговались за Угарте, и, похоже, сейчас пришедший из ПСЖ опорник должен выйти вместо статусного бразильца.

Статистика личных встреч

Манкунианцы выиграли только однажды в трех последних очных поединках - остальные приносили ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в святых даже больше, чем в МЮ. Гости просто обязаны выиграть этот матч, и они это худо-бедно сделают (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Саутгемптон
14 сентября 2024 -
14:30
Манчестер Юнайтед
Победа Манчестер Юнайтед 1.75 Сделать ставку
По теме:
Манчестер Сити – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
«Ждем решение». Гвадиола высказался о суде против Манчестер Сити
Черноморец – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Саутгемптон Манчестер Юнайтед Саутгемптон - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Роналду устроили шоу. Аль-Наср спасся в матче чемпионата на 90+9-й
Футбол | 13 сентября 2024, 23:19 0
Для Роналду устроили шоу. Аль-Наср спасся в матче чемпионата на 90+9-й
Для Роналду устроили шоу. Аль-Наср спасся в матче чемпионата на 90+9-й

Подопечные Луиша Каштру в первенстве Саудовской Аравии сыграли вничью 1:1 с Аль-Ахли

ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом до 2030 года
Футбол | 13 сентября 2024, 15:26 25
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом до 2030 года
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом до 2030 года

Новое соглашение украинца будет действовать до завершения сезона 2029/30

Решающая карьерная развилка Владислава Супряги
Футбол | 13.09.2024, 13:35
Решающая карьерная развилка Владислава Супряги
Решающая карьерная развилка Владислава Супряги
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Футбол | 13.09.2024, 13:30
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
9-я победа подряд. Подрез вышла в финал турнира ITF во Франции
Теннис | 13.09.2024, 16:28
9-я победа подряд. Подрез вышла в финал турнира ITF во Франции
9-я победа подряд. Подрез вышла в финал турнира ITF во Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
12.09.2024, 09:57 8
Футбол
Золото Олимпиады или мировой рекорд? Магучих сделала выбор
Золото Олимпиады или мировой рекорд? Магучих сделала выбор
11.09.2024, 20:53 7
Другие виды
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
11.09.2024, 20:15 4
Футбол
Стародубцева в Тунисе одержала самую высокорейтинговую победу в карьере
Стародубцева в Тунисе одержала самую высокорейтинговую победу в карьере
11.09.2024, 23:35 29
Теннис
Куртуа отреагировал на продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на продление контракта Лунина с Реалом
11.09.2024, 21:25 4
Футбол
Не Гвардиола или Симеоне. Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире
Не Гвардиола или Симеоне. Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире
12.09.2024, 07:01 7
Футбол
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
12.09.2024, 20:25 3
Другие виды
Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
12.09.2024, 14:25 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем