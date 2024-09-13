14 сентября на «Сент-Мэри» пройдет матч 4-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Саутгемптон» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Саутгемптон

Команда прошлый сезон провела в Чемпионшипе. И, с одной стороны, Рассел Мартин выполнил задачу-минимум, вернул святых оттуда с ходу. С другой, будучи одним из явных фаворитов розыгрыша, клуб проиграл гонку за лидерство не только Лестеру, но и Ипсвичу, благо, что вышло потом выиграть плей-офф. Драган Солак снова не экономил на покупках, и летом появились Угочукву, Сугавара, Бреретон, Арчер, Матеуш Фернандеш. А в дэдлайн подписали Рэмсдейла, Райана Фрэйзера и Корне. Причина такой активности в самой концовке в том, что команда в первых турах не забивала и проигрывала (по 0:1 с Ньюкаслом и Ноттингем Форест, а 5:3 в Кубке Лиги с Кардиффом выносим за скобки). Что же с Брентфордом, начиная осень, свой гол забили - но и пропустили трижды в ответ.

Манчестер Юнайтед

Клуб не решился отправить в отставку тен Хага летом потому, что он в последний момент, закрывая столь неудачный прошлый сезон, выиграл у Сити, причем в кубковом финале. В итоге, заполучив новый трофей и пропуск на евроарену, Эрик вместо волчьего билета получил возможность снова тянуть на Олд Траффорд своих - Де Лигта, Мазрауи, да и Зиркзее. Впрочем, затея с Йоро обернулась для скаутов выложенными за сразу же травмировавшегося тинэйджера десятками миллионов. Старт МЮ убеждал только в одном: над тренером снова нависли тучи, ведь после победы над Фулхэмом, вырванной на 87-й минуте, он проиграл и Брайтону, и Ливерпулю, причем дома 0:3 с жуткими ошибками Каземиро. Не удивительно, что так настойчиво торговались за Угарте, и, похоже, сейчас пришедший из ПСЖ опорник должен выйти вместо статусного бразильца.

Статистика личных встреч

Манкунианцы выиграли только однажды в трех последних очных поединках - остальные приносили ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в святых даже больше, чем в МЮ. Гости просто обязаны выиграть этот матч, и они это худо-бедно сделают (коэффициент - 1,75).