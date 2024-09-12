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Чемпионат Англии
Саутгемптон
14.09.2024 14:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 сентября 2024, 14:46 | Обновлено 12 сентября 2024, 14:54
25
0

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 сентября в 14:30 матч чемпионата Англии

12 сентября 2024, 14:46 | Обновлено 12 сентября 2024, 14:54
25
0
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В субботу, 14 сентября, состоится матч 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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