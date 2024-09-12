14.09.2024 14:30 - : -
Англия12 сентября 2024, 14:46 | Обновлено 12 сентября 2024, 14:54
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Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 сентября в 14:30 матч чемпионата Англии
12 сентября 2024, 14:46 | Обновлено 12 сентября 2024, 14:54
25
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В субботу, 14 сентября, состоится матч 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Саутгемптон – Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
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