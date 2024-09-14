Ман Сити – Брентфорд – 2:1. Гол на 22-й секунде и ассист кипера. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 4-го тура АПЛ
Сегодня, 14 сентября, в Манчестере состоялся матч 4-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» одолел «Брентфорд» со счетом 2:1.
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Чемпион Англии сыграл непростой матч. «Горожане» пропустили первыми от «Брентфорда» на 22-й секунде, однако дубль Холанда принес «Сити» победу. На второй, победный, гол Холанду ассистировал голкипер Эдерсон. На 84-й минуте за «Брентфорд» на поле вышел Егор Ярмолюк.
АПЛ. 4-й тур, 14 сентября.
Манчестер Сити – Брентфорд – 2:1
Голы: Холанд, 19, 32 - Висса, 1.
Видеообзор матча
События матча
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