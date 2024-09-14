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  4. Ман Сити – Брентфорд – 2:1. Гол на 22-й секунде и ассист кипера. Видеообзор
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
14.09.2024 17:00 – FT 2 : 1
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 сентября 2024, 20:33 | Обновлено 14 сентября 2024, 20:53
252
0

Ман Сити – Брентфорд – 2:1. Гол на 22-й секунде и ассист кипера. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 4-го тура АПЛ

14 сентября 2024, 20:33 | Обновлено 14 сентября 2024, 20:53
252
0
Ман Сити – Брентфорд – 2:1. Гол на 22-й секунде и ассист кипера. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Брентфорд

Сегодня, 14 сентября, в Манчестере состоялся матч 4-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» одолел «Брентфорд» со счетом 2:1.

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Чемпион Англии сыграл непростой матч. «Горожане» пропустили первыми от «Брентфорда» на 22-й секунде, однако дубль Холанда принес «Сити» победу. На второй, победный, гол Холанду ассистировал голкипер Эдерсон. На 84-й минуте за «Брентфорд» на поле вышел Егор Ярмолюк.

АПЛ. 4-й тур, 14 сентября.

Манчестер Сити – Брентфорд – 2:1
Голы: Холанд, 19, 32 - Висса, 1.

Видеообзор матча

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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