14 сентября на «Этихад» пройдет матч 4-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Брентфордом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда свела свою трансферную активность практически к минимуму прошлым летом. Точнее, она продавала, неплохо зарабатывая, резервистов. Но при этом прикупила только одного новичка, и то у субъекта из своей структуры - Савио Морейра (хотя подарком от Барселоны стало возвращение Гюндогана). Это при том, что за рекордные деньги был продан Альварес, ушли Филлипс и Канселу, сломался надолго Бобб. Скептики заговорили, что в проекте понимают неотвратимость крайне сурового наказания за нарушения финансового фэйр-плей. Но, похоже, Гвардиола просто верит в силу нынешней обоймы. А та пока что оправдывает такую оценку: даже без особенной мотивации, но выиграли очередной Суперкубок, по пенальти обыграв там Юнайтед, после чего выдали серию побед в АПЛ: 2:0 с Челси, 4:1 с Ипсвичем, 3:1 с Вест Хэмом. А у Холланда уже 7 (семь!) голов в чемпионате, в том числе два хет-трика кряду.

Брентфорд

Клуб в самый последний момент, уже после западноевропейского дэдлайна, решил вопрос с Тоуни. Айвен за 42 миллиона отправляется в Аль-Ахли. Казалось бы, пчелки теряют ключевого бомбардира, но, во-первых, без него провели немалую часть сезона, во-вторых, о уходе говорили все уже не первое окно. В таких условиях в Лондоне заранее, еще зимой, согласовывал покупку у Брюгге Игоря Тиаго, а в конце лета выкупили Густаво Нуньеса у Гремио. Не жалели денег ради перспективных игроков в другие линии поля, забрав у Ливерпуля ван ден Берга и Фабио Карвальо - эта пара потянула еще миллионов 50. Но, главное, подопечные Томаса Франка вполне успешно стартовали. Да, были 0:2 с Ливерпулем, но остальные матчи, с Кристал Пэлас и Саутгемптоном (и Колчестером в Кубке Лиги) выиграли.

Статистика личных встреч

В позапрошлом сезоне пчелки выиграли оба поединка. Но в 2023/2024 горожане взяли реванш, собрав все шесть возможных очков.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы Сити в зрелищном поединке. Но после игр сборных и перед еврокубками всегда получается сравнительно натужный футбол. Так что ставим на тотал меньше 4,0 голов (коэффициент - 1,6).