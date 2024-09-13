Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
14.09.2024 17:00 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 сентября 2024, 22:34 | Обновлено 13 сентября 2024, 22:36
63
0

Манчестер Сити – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 14 сентября в 17:00 по Киеву

13 сентября 2024, 22:34 | Обновлено 13 сентября 2024, 22:36
63
0
Манчестер Сити – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

14 сентября на «Этихад» пройдет матч 4-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Брентфордом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда свела свою трансферную активность практически к минимуму прошлым летом. Точнее, она продавала, неплохо зарабатывая, резервистов. Но при этом прикупила только одного новичка, и то у субъекта из своей структуры - Савио Морейра (хотя подарком от Барселоны стало возвращение Гюндогана). Это при том, что за рекордные деньги был продан Альварес, ушли Филлипс и Канселу, сломался надолго Бобб. Скептики заговорили, что в проекте понимают неотвратимость крайне сурового наказания за нарушения финансового фэйр-плей. Но, похоже, Гвардиола просто верит в силу нынешней обоймы. А та пока что оправдывает такую оценку: даже без особенной мотивации, но выиграли очередной Суперкубок, по пенальти обыграв там Юнайтед, после чего выдали серию побед в АПЛ: 2:0 с Челси, 4:1 с Ипсвичем, 3:1 с Вест Хэмом. А у Холланда уже 7 (семь!) голов в чемпионате, в том числе два хет-трика кряду.

Брентфорд

Клуб в самый последний момент, уже после западноевропейского дэдлайна, решил вопрос с Тоуни. Айвен за 42 миллиона отправляется в Аль-Ахли. Казалось бы, пчелки теряют ключевого бомбардира, но, во-первых, без него провели немалую часть сезона, во-вторых, о уходе говорили все уже не первое окно. В таких условиях в Лондоне заранее, еще зимой, согласовывал покупку у Брюгге Игоря Тиаго, а в конце лета выкупили Густаво Нуньеса у Гремио. Не жалели денег ради перспективных игроков в другие линии поля, забрав у Ливерпуля ван ден Берга и Фабио Карвальо - эта пара потянула еще миллионов 50. Но, главное, подопечные Томаса Франка вполне успешно стартовали. Да, были 0:2 с Ливерпулем, но остальные матчи, с Кристал Пэлас и Саутгемптоном (и Колчестером в Кубке Лиги) выиграли.

Статистика личных встреч

В позапрошлом сезоне пчелки выиграли оба поединка. Но в 2023/2024 горожане взяли реванш, собрав все шесть возможных очков.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы Сити в зрелищном поединке. Но после игр сборных и перед еврокубками всегда получается сравнительно натужный футбол. Так что ставим на тотал меньше 4,0 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
14 сентября 2024 -
17:00
Брентфорд
Тотал голов меньше 4.0 1.60 Сделать ставку
По теме:
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
«Ждем решение». Гвадиола высказался о суде против Манчестер Сити
Манчестер Сити более чем на месяц потерял защитника
Манчестер Сити Брентфорд Манчестер Сити - Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Егор Ярмолюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер оступился. Александрия сыграла вничью с Оболонью
Футбол | 13 сентября 2024, 20:02 101
Лидер оступился. Александрия сыграла вничью с Оболонью
Лидер оступился. Александрия сыграла вничью с Оболонью

Сергей Шищенко в первой игре на новой должности остановил победное шествие лидера чемпионата

Журналист обвинил Шевченко в коррупции. В чем дело?
Футбол | 13 сентября 2024, 07:24 46
Журналист обвинил Шевченко в коррупции. В чем дело?
Журналист обвинил Шевченко в коррупции. В чем дело?

Игорь Бурбас недоволен действиями президента УАФ

ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
Футбол | 13.09.2024, 22:56
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Бокс | 13.09.2024, 11:26
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Футбол | 13.09.2024, 00:10
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
12.09.2024, 16:39 38
Футбол
Кто лидирует в отборе ЧМ в Азии? Турнирные таблицы. Пять мячей от Японии
Кто лидирует в отборе ЧМ в Азии? Турнирные таблицы. Пять мячей от Японии
11.09.2024, 20:23
Футбол
Мерсер рассказал, кто был лучше: Владимир Кличко или Леннокс Льюис
Мерсер рассказал, кто был лучше: Владимир Кличко или Леннокс Льюис
12.09.2024, 08:45 2
Бокс
Стародубцева в Тунисе одержала самую высокорейтинговую победу в карьере
Стародубцева в Тунисе одержала самую высокорейтинговую победу в карьере
11.09.2024, 23:35 29
Теннис
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
12.09.2024, 08:08 3
Бокс
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
12.09.2024, 15:35 10
Футбол
Шахматная Олимпиада. Украинские сборные стартовали с разгромных побед
Шахматная Олимпиада. Украинские сборные стартовали с разгромных побед
11.09.2024, 22:40
Другие виды
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
12.09.2024, 09:57 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем