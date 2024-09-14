Ман Сити пропустил на 22-й секунде, но победил. Сенсация от Ливерпуля!
Состоялось 5 матчей 4-го тура АПЛ
Сегодня, 14 сентября, стартовал четвертый тур чемпионата Англии по футболу.
Главной сенсацией игрового тура стало поражение одного из фаворитов на чемпионство «Ливерпуля». Подопечные Слота проиграли на «Энфилде» «Ноттингем Форест». Единственный гол в матче забил экс-игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одой на 72-й минуте.
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Чемпион Англии «Манчестер Сити» отыграл тоже непростой матч. «Горожане» пропустили первыми от «Брентфорда» на 22-й секунде, однако дубль Холанда принес «Сити» победу. На 84-й минуте за «Брентфорд» на поле вышел Егор Ярмолюк.
Еще в трех поединках были зафиксированы ничейные результаты.
АПЛ. 4-й тур, 14 сентября.
Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:1
Гол: Хадсон-Одой, 72.
Ливерпуль: Алиссон, Робертсон (Цимикас, 75), ван Дейк, Конате (Джонс, 75), Александер-Арнолд, Мак Аллистер (Брэдли, 61), Гравенберх, Собослаи, Диас (Гакпо, 61), Салах, Диогу Жота (Нуньес, 60).
Ноттингем Форест: Зельс, Морено (Уильямс, 80), Мурилло, Миленкович, Айна, Уорд-Проуз, Йейтс, Андерсон (Эланга, 61), Гиббс-Уайт (Морато, 81), Домингес (Хадсон-Одой, 54), Вуд (Силва, 81).
Манчестер Сити – Брентфорд – 2:1
Гол: Холанд, 19, 32 - Висса, 1.
Манчестер Сити: Эдерсон, Льюис (Гвардиол, 46), Аканджи, Стоунз (Рубен Диаш, 84), Уокер, Гюндоган, Ковачич (Родри Эрнандес, 46), Грилиш (Бернарду Силва, 84), де Брюйне, Савио (Матеуш Нунеш, 90+2), Холанд.
Брентфорд: Флеккен, Льюис-Поттер, Айер (Роэрслев, 72), Коллинз, Пиннок, ван дер Берг, Янельт (Карвалью, 72), Нергор, Дамсгор (Ярмолюк, 84), Мбемо, Висса (Шаде, 45+1).
Брайтон – Ипсвич – 0:0
Кристал Пэлас – Лестер – 2:2
Голы: Матета, 47, 90+2 (пен) - Варди, 21, Мавидиди, 46.
Фулхэм – Вест Хэм – 1:1
Голы: Хименес, 24 - Ингс, 90+5.
Defeat at Anfield. #LIVNFO pic.twitter.com/sZfIUDCvu4— Liverpool FC (@LFC) September 14, 2024
FULL-TIME | A win at home! 💪— Manchester City (@ManCity) September 14, 2024
2-1 🐝 #ManCity | @okx pic.twitter.com/Gn1CUwiKYZ
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