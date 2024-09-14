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Чемпионат Англии
Астон Вилла
14.09.2024 19:30 – FT 3 : 2
Эвертон
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Англия
14 сентября 2024, 21:32 | Обновлено 14 сентября 2024, 22:11
1497
1

Катастрофа Эвертона. Снова проиграли после 2:0 и потеряли Миколенко

У ливерпульской команды все очень непросто

14 сентября 2024, 21:32 | Обновлено 14 сентября 2024, 22:11
1497
1
Катастрофа Эвертона. Снова проиграли после 2:0 и потеряли Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Эвертон в матче чемпионата Англии проиграл Астон Вилле со счетом 2:3. При этом ливерпульская команда, как и в прошлом поединке с Борнмутом, вела 2:0, но снова уступила.

У Эвертона после четырех туров ноль очков и последнее место.

Ко всем проблемам команды добавилась травма основного защитника Виталия Миколенко. Украинский игрок попросил замену на 25-й минуте первого тайма.

Тренер Шон Дайч после матча сказал, что Миколенко стало нехорошо, возможно, футболист приболел.

Чемпионат Англии. 4-й тур

Астон Вилла – Эвертон 3:2
Голы: Уоткинс, 36, 58, Дуран, 76 – Макнилл, 16, Калверт-Льюин, 27

Астон Вилла: Мартинес, Богард, Конса, Торрес, Динь (Маатсен, 69), Онана (Баркли, 69), Тилеманс, Макгинн (Филоджин, 90), Роджерс, Рэмси (Дуран, 69), Уоткинс (Буэндия, 84)

Эвертон: Пикфорд, Янг, Тарковски, Кин, Миколенко (Гарнер, 26), Гуйе (Мангала, 64), Ироэгбунам (Бето, 81), Ндиайе (Линдстрем, 81), Макнилл, Харрисон (О'Брайен, 64), Калверт-Льюин

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Gargantua81
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