Катастрофа Эвертона. Снова проиграли после 2:0 и потеряли Миколенко
У ливерпульской команды все очень непросто
Эвертон в матче чемпионата Англии проиграл Астон Вилле со счетом 2:3. При этом ливерпульская команда, как и в прошлом поединке с Борнмутом, вела 2:0, но снова уступила.
У Эвертона после четырех туров ноль очков и последнее место.
Ко всем проблемам команды добавилась травма основного защитника Виталия Миколенко. Украинский игрок попросил замену на 25-й минуте первого тайма.
Тренер Шон Дайч после матча сказал, что Миколенко стало нехорошо, возможно, футболист приболел.
Чемпионат Англии. 4-й тур
Астон Вилла – Эвертон 3:2
Голы: Уоткинс, 36, 58, Дуран, 76 – Макнилл, 16, Калверт-Льюин, 27
Астон Вилла: Мартинес, Богард, Конса, Торрес, Динь (Маатсен, 69), Онана (Баркли, 69), Тилеманс, Макгинн (Филоджин, 90), Роджерс, Рэмси (Дуран, 69), Уоткинс (Буэндия, 84)
Эвертон: Пикфорд, Янг, Тарковски, Кин, Миколенко (Гарнер, 26), Гуйе (Мангала, 64), Ироэгбунам (Бето, 81), Ндиайе (Линдстрем, 81), Макнилл, Харрисон (О'Брайен, 64), Калверт-Льюин
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