Снова травма. Игрока сборной Украины заменили в матче АПЛ

В первом тайме матча АПЛ между Астон Виллой и Эвертоном замену попросил игрок ливерпульской команды Виталий Миколенко.

Защитник сборной Украины получил травму на 25-й минуте. Не было видно, чтобы Миколенко получил травму во время столкновения, характер проблемы определить сложно.

Виталий получил тяжелую травму ноги в конце минувшего сезона, а также имел проблемы во время Евро-2024, где из-за повреждения сыграл только в одном матче.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в четырех матчах.