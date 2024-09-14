Снова травма. Игрока сборной Украины заменили в матче АПЛ
Миколенко получил повреждение
В первом тайме матча АПЛ между Астон Виллой и Эвертоном замену попросил игрок ливерпульской команды Виталий Миколенко.
Защитник сборной Украины получил травму на 25-й минуте. Не было видно, чтобы Миколенко получил травму во время столкновения, характер проблемы определить сложно.
Виталий получил тяжелую травму ноги в конце минувшего сезона, а также имел проблемы во время Евро-2024, где из-за повреждения сыграл только в одном матче.
В нынешнем сезоне игрок принял участие в четырех матчах.
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