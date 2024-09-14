Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Снова травма. Игрока сборной Украины заменили в матче АПЛ
Англия
14 сентября 2024, 20:04 | Обновлено 14 сентября 2024, 20:40
3563
0

Снова травма. Игрока сборной Украины заменили в матче АПЛ

Миколенко получил повреждение

14 сентября 2024, 20:04 | Обновлено 14 сентября 2024, 20:40
3563
0
Снова травма. Игрока сборной Украины заменили в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В первом тайме матча АПЛ между Астон Виллой и Эвертоном замену попросил игрок ливерпульской команды Виталий Миколенко.

Защитник сборной Украины получил травму на 25-й минуте. Не было видно, чтобы Миколенко получил травму во время столкновения, характер проблемы определить сложно.

Виталий получил тяжелую травму ноги в конце минувшего сезона, а также имел проблемы во время Евро-2024, где из-за повреждения сыграл только в одном матче.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в четырех матчах.

По теме:
Известны составы на матч Борнмут – Челси. Сыграют ли украинцы в старте?
Ман Сити – Брентфорд – 2:1. Гол на 22-й секунде и ассист кипера. Видеообзор
ВИДЕО. Артета о продлении контракта, Стерлинге и матче с Тоттенхэмом
Виталий Миколенко травма Эвертон Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
Футбол | 13 сентября 2024, 22:56 30
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо

Резо Чохонелидзе прекратил сотрудничество с киевским клубом

Шахтер – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14 сентября 2024, 15:45 12
Шахтер – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды на старте сезона больше огорчили своих болельщиков, чем порадовали

Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
Другие виды | 13.09.2024, 23:50
Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
Шахтер – Карпаты – 5:2. Как Бондаренко уничтожил львов. Видео голов, обзор
Футбол | 14.09.2024, 20:35
Шахтер – Карпаты – 5:2. Как Бондаренко уничтожил львов. Видео голов, обзор
Шахтер – Карпаты – 5:2. Как Бондаренко уничтожил львов. Видео голов, обзор
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Футбол | 14.09.2024, 07:37
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роуч назвал боксера, который был талантливее Тайсона, Кличко и Пакьяо
Роуч назвал боксера, который был талантливее Тайсона, Кличко и Пакьяо
14.09.2024, 00:52 1
Бокс
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
13.09.2024, 11:26 30
Бокс
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
13.09.2024, 00:10 3
Футбол
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
13.09.2024, 10:45 41
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
14.09.2024, 14:22
Футбол
Роналду признался, чего никогда не позволит своим детям в отношении себя
Роналду признался, чего никогда не позволит своим детям в отношении себя
13.09.2024, 09:49
Футбол
Где смотреть онлайн финал Бриллиантовой лиги. Магучих, Геращенко, Дорощук
Где смотреть онлайн финал Бриллиантовой лиги. Магучих, Геращенко, Дорощук
13.09.2024, 19:01 1
Другие виды
Шахматная Олимпиада. Разгром Уругвая, у женщин – трудная победа над Литвой
Шахматная Олимпиада. Разгром Уругвая, у женщин – трудная победа над Литвой
12.09.2024, 23:23
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем