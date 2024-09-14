Сегодня, 14 сентября, стартовал четвертый тур чемпионата Англии по футболу.

❗️ Видео голов и лучших моментов доступны в Telegram!

Главной сенсацией игрового тура стало поражение одного из фаворитов на чемпионство «Ливерпуля». Подопечные Слота проиграли на «Энфилде» «Ноттингем Форест». Единственный гол в матче забил экс-игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одой на 72-й минуте.

Это поражение стало первым для нового тренера «красных» Арне Слота.

АПЛ. 4-й тур, 14 сентября.

Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:1

Гол: Хадсон-Одой, 72.

Видеообзор матча