Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:1. Сенсационное фиаско Слота. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 4-го тура УПЛ
Сегодня, 14 сентября, стартовал четвертый тур чемпионата Англии по футболу.
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Главной сенсацией игрового тура стало поражение одного из фаворитов на чемпионство «Ливерпуля». Подопечные Слота проиграли на «Энфилде» «Ноттингем Форест». Единственный гол в матче забил экс-игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одой на 72-й минуте.
Это поражение стало первым для нового тренера «красных» Арне Слота.
АПЛ. 4-й тур, 14 сентября.
Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:1
Гол: Хадсон-Одой, 72.
Видеообзор матча
События матча
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