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Чемпионат Англии
Ливерпуль
14.09.2024 17:00 – FT 0 : 1
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 сентября 2024, 23:18 |
148
0

Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:1. Сенсационное фиаско Слота. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 4-го тура УПЛ

14 сентября 2024, 23:18 |
148
0
Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:1. Сенсационное фиаско Слота. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

Сегодня, 14 сентября, стартовал четвертый тур чемпионата Англии по футболу.

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Главной сенсацией игрового тура стало поражение одного из фаворитов на чемпионство «Ливерпуля». Подопечные Слота проиграли на «Энфилде» «Ноттингем Форест». Единственный гол в матче забил экс-игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одой на 72-й минуте.

Это поражение стало первым для нового тренера «красных» Арне Слота.

АПЛ. 4-й тур, 14 сентября.

Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:1
Гол: Хадсон-Одой, 72.

Видеообзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест).
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Арне Слот Ливерпуль Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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