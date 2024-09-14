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Чемпионат Англии
Ливерпуль
14.09.2024 17:00 - : -
Ноттингем Форест
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Англия
14 сентября 2024, 00:09 | Обновлено 14 сентября 2024, 00:15
66
0

Ливерпуль – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 14 сентября в 17:00 по Киеву

14 сентября 2024, 00:09 | Обновлено 14 сентября 2024, 00:15
66
0
Ливерпуль – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

14 сентября на «Энфилде» пройдет матч 4-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Ноттингем Форест». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда вроде бы весной завершила масштабную, и успешную, страницу своей биографии: анонсированный лично самим Клоппом уход по завершению сезона состоялся. Реагируя на это, боссы мерсисайдцев не менее планомерно подобрали замену Юргену, фактически выкупив контракт Арне Слота у Фейеноорда. Но потом практически летом только и занимались менеджеры красных, что продавали, довольно успешно, резервистов, не спеша с новичками. Зачем-то договорились с Валенсией по Мамардашвили, но, во-первых, грузин приедет только в 2025-м, во-вторых, а что делать с Алиссоном, что остается очень сильным голкипером? Пытались подписать Субименди, но тот сам отказался уходить из Реала Сосьедад, и в итоге подобрали игрока совсем иного амплуа - Кьезу. Несмотря на такое, близкое к нулевому, усиление, старт удался: три сухие победы, увенчанные 3:0 на Олд Траффорд с Манчестер Юнайтед. Ну и Салах снова в огне: трижды забил сам и выступил как ассистент.

Ноттингем Форест

Клуб в прошлом сезоне боролся не только с соперниками на поле, но и с чиновниками, получив штраф в пару очков, и постоянные угрозы добавки. Все равно получилось выжить в Премьер-Лиге, и в этом есть и немалая заслуга Нуну Эшпириту Санту, который принял лесников в разгар сезона, и уберег от падения в Чемпионшип. Летом тут явно опасались тратить, но нашли возможность укрепить состав подписанием Миленковича, Морено и Уорд-Проуза, а за Жоту Силву, Рамона Сосу и Фелипе Морато в общем итоге выложили порядка 30 миллионов. Получился крепкий коллектив, что пока что проиграл только Ньюкаслу в Кубке Лиги, и то по пенальти. В чемпионате была выездная минимальная победа над Саутгемптоном при ничьих 1:1 с Борнмутом и Вулверхэмптоном.

Статистика личных встреч

Все три поединка 2023-2024 были выиграны мерсисайдцами.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы красных, причем очень комфортной. Но при том, как мало пропускают обе команды, стоит подумать о тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,83).

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Ливерпуль Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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