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  4. ВИДЕО. GOAT вернулся! Месси оформил дубль в первом же матче после травмы
Major League Soccer
15 сентября 2024, 03:19 |
346
0

ВИДЕО. GOAT вернулся! Месси оформил дубль в первом же матче после травмы

Лионель за первые 30 минут дважды распечатал ворота Филадельфии Юнион за Интер Майами

15 сентября 2024, 03:19 |
346
0
ВИДЕО. GOAT вернулся! Месси оформил дубль в первом же матче после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 15 сентября проходит матч очередного тура MLS между командами Интер Майами и Филадельфия Юнион.

Коллективы играют на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Время начала игры – 02:30 по Киеву.

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе цапель. Для Лео это первый поединок с 15 июля после полученной травмы в финале Копа Америка 2024.

Лео сумел отличиться на 26-й и 30-й минутах. Ассисты на Месси отдали Луис Суарес и Жорди Альба соответственно.

Лионель сделал счет 2:1 после быстро забитого мяча Филадельфии на 2-й минуте. Тогда отличился Микаэль Уре.

ВИДЕО. GOAT вернулся! Месси оформил дубль в первом же матче после травмы

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видео голов и обзор Лионель Месси Филадельфия Юнион Major League Soccer (MLS) Луис Суарес Жорди Альба
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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