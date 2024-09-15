ВИДЕО. GOAT вернулся! Месси оформил дубль в первом же матче после травмы
Лионель за первые 30 минут дважды распечатал ворота Филадельфии Юнион за Интер Майами
В ночь на 15 сентября проходит матч очередного тура MLS между командами Интер Майами и Филадельфия Юнион.
Коллективы играют на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Время начала игры – 02:30 по Киеву.
Звездный аргентинский форвард Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе цапель. Для Лео это первый поединок с 15 июля после полученной травмы в финале Копа Америка 2024.
Лео сумел отличиться на 26-й и 30-й минутах. Ассисты на Месси отдали Луис Суарес и Жорди Альба соответственно.
Лионель сделал счет 2:1 после быстро забитого мяча Филадельфии на 2-й минуте. Тогда отличился Микаэль Уре.
ВИДЕО. GOAT вернулся! Месси оформил дубль в первом же матче после травмы
HAD TO BE HIM!! 🐐 pic.twitter.com/GgdoFHFgzu— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 15, 2024
DOBLETE DEL CAPITÁN 🐐 pic.twitter.com/ZwVv9tILU0— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 15, 2024
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