В ночь на 15 сентября проходит матч очередного тура MLS между командами Интер Майами и Филадельфия Юнион.

Коллективы играют на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Время начала игры – 02:30 по Киеву.

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе цапель. Для Лео это первый поединок с 15 июля после полученной травмы в финале Копа Америка 2024.

Лео сумел отличиться на 26-й и 30-й минутах. Ассисты на Месси отдали Луис Суарес и Жорди Альба соответственно.

Лионель сделал счет 2:1 после быстро забитого мяча Филадельфии на 2-й минуте. Тогда отличился Микаэль Уре.

ВИДЕО. GOAT вернулся! Месси оформил дубль в первом же матче после травмы

HAD TO BE HIM!! 🐐 pic.twitter.com/GgdoFHFgzu