Умер бывший главный тренер сборной Австрии и немецкого Майнца

На 70-м году жизни скончался австрийский футболист и тренер Дитмар Константини.

Начал футбольную карьеру в 1975 году в австрийском клубе «Ваккер» из Инсбрука, играя на позиции центрального защитника.

Впоследствии перешел в ЛАСК, а позже переехал в Грецию, где выступал за команду «Кавала». Также защищал цвета клубов «Унион Уэльс», «Фаворитнер» и «Винер Шпорт-Клуб».

В 1987 году завершил карьеру игрока и присоединился к тренерскому штабу «Аль-Иттихада». Впоследствии возглавил молодежную сборную Австрии, а в 1991 году впервые стал главным тренером национальной сборной Австрии. Однако на этой должности он пробыл недолго и впоследствии стал ассистентом главного тренера. В 1993 году вернулся к клубному футболу и возглавил «Адмиру Ваккер».

Проработал в «Ваккере» два года, после чего перешел в «Тироль». В 1997 году уехал в Германию, где стал главным тренером «Майнца», но уже в конце сезона завершил сотрудничество с клубом.

В 2001 году стал главным тренером команды «Аустрия Вена». Проработал там всего год, после чего тренировал клубы ЛАСК, «Кернтен», «Пашинг» и «Рапид».

В 2008 году во второй раз возглавил «Аустрию», но уже в середине сезона согласился стать главным тренером национальной сборной Австрии. Он руководил сборной два года, после чего покинул пост из-за проблем со здоровьем.

К сожалению, эти проблемы преследовали его годами.

