Major League Soccer15 сентября 2024, 08:46 | Обновлено 15 сентября 2024, 08:50
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ФОТО. Месси оценил свой перфоманс в первой игре после травмы
Лионель сделал 2+1 в матче против «Филадельфии Юнион»
15 сентября 2024, 08:46 | Обновлено 15 сентября 2024, 08:50
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на свой дубль и голевую передачу в матче MLS с «Филадельфией Юнион» (3:1).
Это была первая игра аргентинца после травмы – он не играл с 15 июля, когда принимал участие в финале Кубка Америки.
«Я скучал по таким вечерам. Продолжаем двигаться к нашим целям», – признался 37-летний Лионель Месси.
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