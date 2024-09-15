ФОТО. Месси оценил свой перфоманс в первой игре после травмы

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на свой дубль и голевую передачу в матче MLS с «Филадельфией Юнион» (3:1).

Это была первая игра аргентинца после травмы – он не играл с 15 июля, когда принимал участие в финале Кубка Америки.

«Я скучал по таким вечерам. Продолжаем двигаться к нашим целям», – признался 37-летний Лионель Месси.