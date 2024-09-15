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Major League Soccer
15 сентября 2024, 08:46 | Обновлено 15 сентября 2024, 08:50
445
0

ФОТО. Месси оценил свой перфоманс в первой игре после травмы

Лионель сделал 2+1 в матче против «Филадельфии Юнион»

15 сентября 2024, 08:46 | Обновлено 15 сентября 2024, 08:50
445
0
ФОТО. Месси оценил свой перфоманс в первой игре после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на свой дубль и голевую передачу в матче MLS с «Филадельфией Юнион» (3:1).

Это была первая игра аргентинца после травмы – он не играл с 15 июля, когда принимал участие в финале Кубка Америки.

«Я скучал по таким вечерам. Продолжаем двигаться к нашим целям», – признался 37-летний Лионель Месси.

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Лионель Месси Интер Майами Филадельфия Юнион Major League Soccer (MLS)
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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