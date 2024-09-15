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МЛС США
Интер Майами
15.09.2024 02:30 – FT 3 : 1
Филадельфия Юнион
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Major League Soccer
15 сентября 2024, 05:14 | Обновлено 15 сентября 2024, 05:16
465
0

Дубль Месси, гол Суареса. Интер Майами переиграл Филадельфию

«Остин» Александра Сватка проиграл, украинец вновь остался в запасе

15 сентября 2024, 05:14 | Обновлено 15 сентября 2024, 05:16
465
0
Дубль Месси, гол Суареса. Интер Майами переиграл Филадельфию
Х. Интер Майами

Закончился очередной матч регулярного сезона MLS. «Интер Майами», за который выступает украинец Сергей Кривцов, одолел «Филадельфию Юнион» со счетом 3:1.

Украинец не попал в заявку на игру из-за повреждений. Зато впервые за два месяца на поле вышел аргентинец Лео Месси, последний раз игравший еще 15 июля в финале Кубка Америки.

Возвращение получилось красивым, Месси забил дважды сам и в конце матча отдал голевую передачу на Луиса Суареса. Самому же аргентинцу ассистировали тот же Суарес и Жорди Альба.

«Остин» украинца Александра Сватко проиграл «Торонто», украинец снова остался на скамейке запасных.

MLS. Регулярный сезон

Интер Майами Филадельфия Юнион 3:1

Голы: Месси, 26, 30, Суарес, 90+8 – Уре, 2

Торонто Остин 2:1

Голы: Осорио, 7, Керр, 30 – Вольф, 75

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Майами 27 18 5 4 62 - 40 59
2 Цинциннати 27 16 3 8 48 - 36 51
3 Коламбус Крю 26 14 7 5 52 - 28 49
4 Нью-Йорк Ред Буллз 28 10 13 5 44 - 35 43
5 Нью-Йорк Сити 27 11 6 10 40 - 36 39
6 Шарлотт 27 10 8 9 31 - 29 38
7 Орландо Сити 27 10 7 10 42 - 41 37
8 Торонто 28 10 3 15 36 - 50 33
9 ДС Юнайтед 28 8 8 12 43 - 56 32
10 Атланта Юнайтед 27 8 7 12 36 - 38 31
11 Филадельфия Юнион 27 7 9 11 47 - 43 30
12 Нью-Инглэнд Революшн 26 8 3 15 30 - 51 27
13 Монреаль Импакт 27 6 9 12 35 - 58 27
14 Чикаго Файр 28 6 8 14 34 - 50 26
15 Нэшвилл 27 6 8 13 26 - 44 26
Полная таблица

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Уре (Филадельфия Юнион).
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Интер Майами Филадельфия Юнион Торонто (MLS) Остин (MLS) Лионель Месси Луис Суарес Сергей Кривцов Александр Сваток видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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