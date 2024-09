Дубль Месси, гол Суареса. Интер Майами переиграл Филадельфию

Закончился очередной матч регулярного сезона MLS. «Интер Майами», за который выступает украинец Сергей Кривцов, одолел «Филадельфию Юнион» со счетом 3:1.

Украинец не попал в заявку на игру из-за повреждений. Зато впервые за два месяца на поле вышел аргентинец Лео Месси, последний раз игравший еще 15 июля в финале Кубка Америки.

Возвращение получилось красивым, Месси забил дважды сам и в конце матча отдал голевую передачу на Луиса Суареса. Самому же аргентинцу ассистировали тот же Суарес и Жорди Альба.

«Остин» украинца Александра Сватко проиграл «Торонто», украинец снова остался на скамейке запасных.

MLS. Регулярный сезон

Интер Майами – Филадельфия Юнион – 3:1

Голы: Месси, 26, 30, Суарес, 90+8 – Уре, 2

