Дубль Месси, гол Суареса. Интер Майами переиграл Филадельфию
«Остин» Александра Сватка проиграл, украинец вновь остался в запасе
Закончился очередной матч регулярного сезона MLS. «Интер Майами», за который выступает украинец Сергей Кривцов, одолел «Филадельфию Юнион» со счетом 3:1.
Украинец не попал в заявку на игру из-за повреждений. Зато впервые за два месяца на поле вышел аргентинец Лео Месси, последний раз игравший еще 15 июля в финале Кубка Америки.
Возвращение получилось красивым, Месси забил дважды сам и в конце матча отдал голевую передачу на Луиса Суареса. Самому же аргентинцу ассистировали тот же Суарес и Жорди Альба.
«Остин» украинца Александра Сватко проиграл «Торонто», украинец снова остался на скамейке запасных.
MLS. Регулярный сезон
Интер Майами – Филадельфия Юнион – 3:1
Голы: Месси, 26, 30, Суарес, 90+8 – Уре, 2
HAD TO BE HIM!! 🐐 pic.twitter.com/GgdoFHFgzu— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 15, 2024
DOBLETE DEL CAPITÁN 🐐 pic.twitter.com/ZwVv9tILU0— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 15, 2024
Golazo del Pistolero tras asistencia de Messi 💥 pic.twitter.com/5U0lKSykNk— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 15, 2024
Торонто – Остин – 2:1
Голы: Осорио, 7, Керр, 30 – Вольф, 75
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Майами
|27
|18
|5
|4
|62 - 40
|59
|2
|Цинциннати
|27
|16
|3
|8
|48 - 36
|51
|3
|Коламбус Крю
|26
|14
|7
|5
|52 - 28
|49
|4
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|10
|13
|5
|44 - 35
|43
|5
|Нью-Йорк Сити
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|6
|Шарлотт
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|7
|Орландо Сити
|27
|10
|7
|10
|42 - 41
|37
|8
|Торонто
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|9
|ДС Юнайтед
|28
|8
|8
|12
|43 - 56
|32
|10
|Атланта Юнайтед
|27
|8
|7
|12
|36 - 38
|31
|11
|Филадельфия Юнион
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|12
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|3
|15
|30 - 51
|27
|13
|Монреаль Импакт
|27
|6
|9
|12
|35 - 58
|27
|14
|Чикаго Файр
|28
|6
|8
|14
|34 - 50
|26
|15
|Нэшвилл
|27
|6
|8
|13
|26 - 44
|26
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 15 сентября в 13:30 по Киеву
Легендарный боксер выделил Теренса Кроуфорда