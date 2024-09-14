ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 22-й секунде в матче чемпионата
Анатолию Трубину забили быстрый гол в матче Бенфики и Санта Клары в Португалии
14 сентября проходит матч 5-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Санта Клара.
Коллективы встречаются на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала игры – 22:30 по Киеву.
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.
На 22-й секунде хозяева пропустили гол. Отличился Винисиус Лопес. После ошибки защитника Бенфики бразильский форвард вышел один на один с Трубиным и перекинул украинца.
Для Анатолия, который недавно играл за сборную Украины в матчах Лиги наций, это уже 4-й пропущенный гол за 5 поединков национального первенства Португалии.
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 22-й секунде в матче чемпионата
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) September 14, 2024
Vinícius Lopes 1'
I Liga (#5) | Benfica 0-1 Santa Clara#LigaPortugalBetclic #SLBCDSC
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