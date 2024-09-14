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  4. ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 22-й секунде в матче чемпионата
Португалия
14 сентября 2024, 22:57 | Обновлено 15 сентября 2024, 00:08
2081
4

ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 22-й секунде в матче чемпионата

Анатолию Трубину забили быстрый гол в матче Бенфики и Санта Клары в Португалии

14 сентября 2024, 22:57 | Обновлено 15 сентября 2024, 00:08
2081
4
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 22-й секунде в матче чемпионата

14 сентября проходит матч 5-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Санта Клара.

Коллективы встречаются на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала игры – 22:30 по Киеву.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.

На 22-й секунде хозяева пропустили гол. Отличился Винисиус Лопес. После ошибки защитника Бенфики бразильский форвард вышел один на один с Трубиным и перекинул украинца.

Для Анатолия, который недавно играл за сборную Украины в матчах Лиги наций, это уже 4-й пропущенный гол за 5 поединков национального первенства Португалии.

ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 22-й секунде в матче чемпионата

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Ну бывает. Плохого о нём не буду писать. Довольно недавно адекватная интервью дал. Нормальный парень.
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