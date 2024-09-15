Орлов взбесил быстрый гол Трубину. Бенфика разбила соперника в Португалии

14 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Санта Клара.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась победой орлов со счетом 4:1.

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Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе. Украинец быстро пропустил на 21-й секунде.

Однако подопечные Бруну Лаже, для которого это был первый матч на посту главного тренера столичного португальского клуба, уже к перерыву завладели преимуществом.

Голами за хозяев отличились Керем Актюркоглу, Флорентину, Антониу Силва и Анхель Ди Мария.

После 5 сыгранных туров Бенфика занимает 3-е место с 10 очками. Санта Клара идет на 6-й позиции с 9 пунктами.

Чемпионат Португалии. 5-й тур, 14 сентября

Бенфика – Санта Клара – 4:1

Голы: Актюркоглу, 27, Флорентину, 34, Антониу Силва, 47, Ди Мария, 58

Другие результаты дня:

Каза Пиа – Морейренсе – 3:1

Голы: Тчамба, 58, Бланко, 70, Морейра, 81 – Мадсон, 35

AVS – Риу Аве – 1:0

Гол: Лопес, 72

Фамаликау – Жил Висенте – 1:1

Голы: Гонсалес, 14 – Андраде, 49