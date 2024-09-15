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Чемпионат Португалии
Бенфика
14.09.2024 22:30 – FT 4 : 1
Санта Клара
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Португалия
15 сентября 2024, 01:25 | Обновлено 15 сентября 2024, 01:39
143
0

Орлов взбесил быстрый гол Трубину. Бенфика разбила соперника в Португалии

Подопечные Бруну Лаже переиграли Санта Клару 4:1 в 5-м туре чемпионата

15 сентября 2024, 01:25 | Обновлено 15 сентября 2024, 01:39
143
0
Орлов взбесил быстрый гол Трубину. Бенфика разбила соперника в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Санта Клара.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась победой орлов со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе. Украинец быстро пропустил на 21-й секунде.

Однако подопечные Бруну Лаже, для которого это был первый матч на посту главного тренера столичного португальского клуба, уже к перерыву завладели преимуществом.

Голами за хозяев отличились Керем Актюркоглу, Флорентину, Антониу Силва и Анхель Ди Мария.

После 5 сыгранных туров Бенфика занимает 3-е место с 10 очками. Санта Клара идет на 6-й позиции с 9 пунктами.

Чемпионат Португалии. 5-й тур, 14 сентября

  • Бенфика – Санта Клара – 4:1

Голы: Актюркоглу, 27, Флорентину, 34, Антониу Силва, 47, Ди Мария, 58

Другие результаты дня:

  • Каза Пиа – Морейренсе – 3:1

Голы: Тчамба, 58, Бланко, 70, Морейра, 81 – Мадсон, 35

  • AVS – Риу Аве – 1:0

Гол: Лопес, 72

  • Фамаликау – Жил Висенте – 1:1

Голы: Гонсалес, 14 – Андраде, 49

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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