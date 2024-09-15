Орлов взбесил быстрый гол Трубину. Бенфика разбила соперника в Португалии
Подопечные Бруну Лаже переиграли Санта Клару 4:1 в 5-м туре чемпионата
14 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Санта Клара.
Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась победой орлов со счетом 4:1.
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Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе. Украинец быстро пропустил на 21-й секунде.
Однако подопечные Бруну Лаже, для которого это был первый матч на посту главного тренера столичного португальского клуба, уже к перерыву завладели преимуществом.
Голами за хозяев отличились Керем Актюркоглу, Флорентину, Антониу Силва и Анхель Ди Мария.
После 5 сыгранных туров Бенфика занимает 3-е место с 10 очками. Санта Клара идет на 6-й позиции с 9 пунктами.
Чемпионат Португалии. 5-й тур, 14 сентября
- Бенфика – Санта Клара – 4:1
Голы: Актюркоглу, 27, Флорентину, 34, Антониу Силва, 47, Ди Мария, 58
Другие результаты дня:
- Каза Пиа – Морейренсе – 3:1
Голы: Тчамба, 58, Бланко, 70, Морейра, 81 – Мадсон, 35
- AVS – Риу Аве – 1:0
Гол: Лопес, 72
- Фамаликау – Жил Висенте – 1:1
Голы: Гонсалес, 14 – Андраде, 49
🦅 𝗪𝗜𝗡 and 3 points at home! #SLBCDSC • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/woY72nWtsg— SL Benfica (@slbenfica_en) September 14, 2024
Final do jogo | 4-1 🔴⚪#PaixãoPelosAçores #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/s2Ajn3izJp— cd.santaclara (@CD_SantaClara) September 14, 2024
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