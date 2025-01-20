Л. Киченок / Чжань Хаоцин – Младенович / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го раунда Australian Open 2025 20 января в 03:30
20 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 3-м раунде украинка и ее напарница Чжань Хаоцин (Тайвань) сыграет против тандема Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай). Поединок пройдет вторым запуском на John Cain Arena после игры Нис / Роже-Васслен – Махач / Чжан.
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Это будет первая встреча тандемов.
Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют либо против Лейлы Фернандес и Надежды Киченок, либо против Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд.
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