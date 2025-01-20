Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Л. Киченок / Чжань Хаоцин – Младенович / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE
Australian Open
20 января 2025, 01:35 |
13
0

Л. Киченок / Чжань Хаоцин – Младенович / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го раунда Australian Open 2025 20 января в 03:30

20 января 2025, 01:35 |
13
0
Л. Киченок / Чжань Хаоцин – Младенович / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE
Instagram. Людмила Киченок

20 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде украинка и ее напарница Чжань Хаоцин (Тайвань) сыграет против тандема Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай). Поединок пройдет вторым запуском на John Cain Arena после игры Нис / Роже-Васслен – Махач / Чжан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют либо против Лейлы Фернандес и Надежды Киченок, либо против Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Н. Киченок / Фернандес – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE
российского теннисиста оштрафовали на $76 тысяч за выходки на Aus Open 2025
Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Людмила Киченок Чжань Хаоцин Кристина Младенович Чжан Шуай смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Теннис | 19 января 2025, 07:26 2
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025

Коко Гауфф и Паула Бадоса переиграли Белинду Бенчич и Ольгу Данилович соответственно

Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
Футбол | 19 января 2025, 13:02 0
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн

Вашему вниманию подборка главных спортивных новостей

Сливочные – первые. Реал с невероятным Мбаппе без шансов разбил Лас-Пальмас
Футбол | 19.01.2025, 19:11
Сливочные – первые. Реал с невероятным Мбаппе без шансов разбил Лас-Пальмас
Сливочные – первые. Реал с невероятным Мбаппе без шансов разбил Лас-Пальмас
Двалишвили разбил Нурмагомедова. Доминирование физической готовности
MMA | 19.01.2025, 13:13
Двалишвили разбил Нурмагомедова. Доминирование физической готовности
Двалишвили разбил Нурмагомедова. Доминирование физической готовности
Калинина окончательно завершила выступления на Australian Open 2025
Теннис | 19.01.2025, 06:40
Калинина окончательно завершила выступления на Australian Open 2025
Калинина окончательно завершила выступления на Australian Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уже 5-й. Довбик догнал Лаутаро и Лукаку в гонке бомбардиров Серии А
Уже 5-й. Довбик догнал Лаутаро и Лукаку в гонке бомбардиров Серии А
18.01.2025, 00:59 2
Футбол
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
18.01.2025, 08:39 3
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
18.01.2025, 07:34
Бокс
Томас ФРАНК: «Эта команда на уровень лучше Манчестер Сити и Арсенала»
Томас ФРАНК: «Эта команда на уровень лучше Манчестер Сити и Арсенала»
18.01.2025, 21:13
Футбол
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
18.01.2025, 21:55 2
Футбол
Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»
Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»
18.01.2025, 20:08 10
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
19.01.2025, 09:26 1
Бокс
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
18.01.2025, 16:43 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем