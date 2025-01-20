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  4. Янник Синнер – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
20 января 2025, 02:51 |
12
0

Янник Синнер – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го раунда Australian Open 2025 20 января в 05:00

20 января 2025, 02:51 |
12
0
Янник Синнер – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

20 января лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 4-м раунде итальянец сыграет против датчанина Хольгера Руне (АТР 13). Поединок пройдет на стадионе вторым запуском на Rod Laver Arena после игры Свитолина – Кудерметова. Ориентировочное время начала игры – 05:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет пятая встреча соперников. Счет 2:2.

Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Алекса Микельсена, либо против Алекса де Минаура.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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Янник Синнер Хольгер Руне смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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