Янник Синнер – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 января лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 4-м раунде итальянец сыграет против датчанина Хольгера Руне (АТР 13). Поединок пройдет на стадионе вторым запуском на Rod Laver Arena после игры Свитолина – Кудерметова. Ориентировочное время начала игры – 05:00 по Киеву.

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Это будет пятая встреча соперников. Счет 2:2.

Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Алекса Микельсена, либо против Алекса де Минаура.

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