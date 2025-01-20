Янник Синнер – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 4-го раунда Australian Open 2025 20 января в 05:00
20 января лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 4-м раунде итальянец сыграет против датчанина Хольгера Руне (АТР 13). Поединок пройдет на стадионе вторым запуском на Rod Laver Arena после игры Свитолина – Кудерметова. Ориентировочное время начала игры – 05:00 по Киеву.
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Это будет пятая встреча соперников. Счет 2:2.
Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Алекса Микельсена, либо против Алекса де Минаура.
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