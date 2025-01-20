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Парма
19.01.2025 16:00 – FT 1 : 1
Венеция
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Италия
20 января 2025, 00:05 | Обновлено 20 января 2025, 02:00
10
0

Парма – Венеция – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии А

20 января 2025, 00:05 | Обновлено 20 января 2025, 02:00
10
0
Парма – Венеция – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января состоялся матч 21-го тура Серии А между «Пармой» и «Венецией».

Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Серия А. 21-й тур. 19 января

Парма – Венеция – 1:1

Голы: Эрнани, 56 (пен) – Похьянпало, 20

События матча

56’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрнани Жуниор (Парма).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Йоэль Похьянпало (Венеция).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Парма Венеция видео голов и обзор Йоэль Похьянпало
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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