Италия20 января 2025, 00:05 | Обновлено 20 января 2025, 02:00
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Парма – Венеция – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии А
20 января 2025, 00:05 | Обновлено 20 января 2025, 02:00
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19 января состоялся матч 21-го тура Серии А между «Пармой» и «Венецией».
Игра завершилась вничью со счетом 1:1.
Серия А. 21-й тур. 19 января
Парма – Венеция – 1:1
Голы: Эрнани, 56 (пен) – Похьянпало, 20
События матча
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрнани Жуниор (Парма).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Йоэль Похьянпало (Венеция).
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